트와이스 나연이 20일 새 싱글 앨범 ‘NA-sty(나스티)’를 발매하고 약 2년5개월 만에 솔로 아티스트로 컴백한다.

이번 앨범명 ‘NA-sty’는 ‘나연’, ‘스타일’, ‘nasty’ 세 키워드를 결합해 만들었다. ‘나연의 스타일’을 의미하면서 동시에 ‘나답게’라는 의미로 장난스럽고 앙큼한 어감을 지닌 영단어 ‘nasty’를 위트 있게 결합했다. 현 시점에서 나연이 지닌 다채로운 매력과 태도를 솔직하고 자유롭게 펼쳐낸 앨범이다. 아울러 향후 발매 예정인 첫 솔로 정규 앨범에 앞서 선보이는 싱글로서도 의미를 가진다.

나연. JYP 엔터테인먼트 제공

나연은 솔로로 컴백하는 데 대해 “싱글 앨범이지만 총 3곡을 수록한 만큼 정말 많은 고민과 노력을 담았다. 이번 앨범으로 ‘다양한 매력을 지닌 아티스트 나연’의 모습을 함축적으로 보여드리고 싶었다. 음악, 콘셉트, 퍼포먼스까지 여러 방면으로 세심하게 신경 썼다. 팬분들께서 오래 기다려 주신 만큼 더욱 알차게 준비했으니 기대해달라”고 전했다.

나연은 앞서 미니 1집부터 꾸준히 앨범명에 자신을 담아왔다. 나연은 “이번 앨범에서의 ‘나연다움’이란 당당하고 자신감 넘치면서도 어딘가 앙큼한 모습이라고 말씀드리고 싶다”며 “솔로 활동을 거치면서 저를 더 잘 표현하기 위해 곡 작업에도 직접 참여하고, 새로운 모습을 보여드리기 위해 다양한 고민을 해왔다. 그 과정에서 점점 더 저의 취향과 색깔을 음악과 콘셉트에 녹여 내고자 노력하는 것 같다”고 말했다.

신보에는 타이틀곡 ‘베이비 엔젤(BABY ANGEL)’을 필두로 ‘쉬버(SHiVER)’, ‘보이(BOY)’까지 싱글 앨범임에도 총 3곡이 정성스레 수록됐다. 나연의 캐릭터를 제목에 담은 ‘베이비 엔젤’은 한 가지 모습으로 정의할 수 없는 입체적 모습을 이미지로 표현한 곡이다. 소울풀한 멜로디, 미드템포 그루브에 현대적인 감각을 더한 컨템퍼러리 R&B 팝 장르로 다이내믹한 전개와 생동감 있는 에너지가 돋보인다.

나연은 “올해 초 ‘베이비 엔젤’ 곡을 처음 받았을 때 마침 내 사회관계망서비스(SNS) 프로필 사진도 오랫동안 쓴 날개 이미지였다. 개인적으로 정말 좋아하는 사진이기도 했고 평소에도 날개 이모티콘을 자주 사용한다. 그래서 곡 회의 때 농담 반 진담 반으로 날개가 제 세계관인 것 같다고 이야기했던 기억이 난다”며 “파워풀한 퍼포먼스와 돋보이는 비주얼을 통해 귀여운 제목과는 상반되는 반전 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다. 솔로 랩 파트가 꽤 임팩트 있게 들어가 있다. 어려웠지만 새로운 시도였던 만큼 팬분들께서도 색다른 매력을 느끼실 수 있을 것”이라고 예고했다.

나연은 “많은 분들께 ‘나연이 이런 음악과 퍼포먼스도 소화할 수 있구나’라는 걸 보여드리는 앨범이 되었으면 좋겠다. 최근 나만이 할 수 있는 음악, 정말 ‘나연답다’라고 느껴지는 음악이 무엇일지 많이 고민하고 있다”며 “우연히 어떤 노래를 들었을 때 “이건 나연이에게 정말 잘 어울리겠다”라는 생각이 드는 음악이 있는 것처럼, 내 취향을 담으면서도 제가 가장 잘 표현하고 소화할 수 있는 음악을 하고 싶다. 나만의 색깔과 매력이 자연스럽게 드러나는 음악이다. 이런 고민을 담아 첫 정규 솔로 앨범도 열심히 준비하고 있으니 기대해달라”고 밝혔다.

나연은 오는 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 ‘2026 MAMA AWARDS’에서 신곡 ‘베이비 엔젤’ 무대를 최초 공개할 예정이다.

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