앤트로픽이 19일(현지시간) 상장함에 따라 초기부터 일한 직원 수백명이 최소 1300억원 이상을 거머쥐게 될 전망이다. 임직원들이 부여받은 주식 보상 등의 가치가 급등한 데 따른 것으로, 이들이 보유한 주식의 총 가치는 직원 1인당 평균 580억원에 달한다. 최근 합류한 고위직보다 사업 초창기부터 함께한 하위직이 더 큰 부를 얻게 될 것으로 보인다.

19일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 앤트로픽의 광고판이 설치된 가운데, 나스닥 마켓사이트 밖에서 시위대가 빅테크 기업의 부 축적과 인공지능 개발 경쟁에 저항하는 시위를 벌이고 있다. 뉴욕=AFP연합뉴스

이날 미국 언론에 따르면 설립된지 5년이 된 앤트로픽은 직원 5300여 명에게 주당 2.91달러의 스톡옵션 17억7000만주와 양도제한조건부주식(RSU) 10억주 이상을 지급했다고 공시했다. 앤트로픽은 핵심 인공지능(AI) 연구원과 엔지니어뿐 아니라 행정보조원 등 일반직군 직원에게도 폭넓게 주식 보상을 제공했다. 엔트로픽은 공모가가 주당 83달러로 결정됐다. 상장 기업가치는 1조4000억 달러(약 1860조원)를 넘어선다.

이에 따라 임직원들이 부여받은 주식 보상 등의 가치도 급등했다. 주당 83달러 기준으로 환산하면 앤트로픽 임직원이 보유한 주식의 총가치는 2320억 달러에 이른다. 직원 1인당 평균 4400만 달러(약 580억원)의 자산을 보유하게 되는 셈이다.

미 경제방송 CNBC는 “금액 기준으로 역사상 가장 큰 규모의 IPO일 뿐 아니라 역사상 가장 빠르게 부가 창출된 사건 중 하나”라고 평가했다.

초창기에 입사해 주식을 더 많이 받은 초기 구성원들이 특히 크게 웃을 전망이다. 초기 직원 중 최소 400명은 이번 상장으로 1억 달러 이상의 주식 자산을 보유하게 되며 일부는 10억 달러(1조3000억원) 이상 자산가인 억만장자 반열에 오르게 된다. 핀테크 기업 힐의 앤드루 벤슨 최고경영자(CEO)는 “상장 직전 합류한 고위 임원보다 초기에 하위직으로 들어온 직원이 더 큰 결실을 볼 수 있다”고 로이터 통신에 전했다.

이는 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 비롯한 공동창업자 7명의 지분은 포함하지 않은 것으로, 이들은 각각 2억3000∼2억4000만 주를 보유해 각자 지분가치만 200억 달러(약 26조6000억원)에 육박한다.

창업자를 제외한 앤트로픽 임직원들은 상장 첫날 보유 주식의 최대 10%를 매도할 수 있으며, 2026 회계연도 실적 발표 이후에 추가로 최대 35%를 처분할 수 있다.

19일(현지시간) 미국 뉴욕에서 인공지능 기업 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)를 앞두고 나스닥 마켓사이트 외부에 설치된 안내 표지판들. 뉴욕=AFP연합뉴스

한편 나스닥에 상장하는 앤트로픽의 기업공개(IPO) 청약에서 주식을 한 주도 배정받지 못한 기관 투자자가 절반을 넘은 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신은 이날 소식통들을 인용, 약 1200개 기관 투자자가 참여한 앤트로픽 IPO 청약에서 50% 이상이 물량을 받지 못했다고 보도했다. 주식 배정은 미국 내 투자자들에게 크게 편중됐으며, 미국 외 지역에서 들어온 주문의 상당 부분은 배정에서 제외됐다고 소식통들은 전했다. 앤트로픽은 엔비디아, 구글 등 투자자로부터 받은 260억달러의 사모 투자를 포함해 이번 IPO로 총 1073억달러를 조달한다.

이는 기존 역대 최대 규모인 스페이스X를 넘어서는 금액이다. 스페이스X의 IPO 당시에는 공모 물량의 4배가 넘는 수요가 몰렸고, 주문자의 약 3분의 1이 주식을 받지 못했다.

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