드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’의 원작자이자 부동산 투자 전문가인 송희구가 자신의 부동산 투자 경험과 함께 향후 변화가 기대되는 지역을 공개했다.

JTBC ‘톡파원 25시’ 방송화면 캡처

송희구는 지난 18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘톡파원 25시’ 233회에 출연해 부동산 투자 노하우와 자산 형성 과정을 소개했다. 그는 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’를 통해 직장인의 현실과 은퇴 이후의 삶을 그려 주목받은 바 있다.

이날 MC 전현무가 작품 수입과 부동산 투자 수입 가운데 어느 쪽이 더 많으냐고 묻자 송희구는 망설임 없이 “부동산 수입이 훨씬 많다”고 답했다. 인기 소설이 웹툰과 드라마로 제작됐지만, 부동산 투자에서 얻는 수익이 더 크다는 설명이다.

JTBC ‘톡파원 25시’ 방송화면 캡처

그는 월급이 200만원이던 직장인 시절부터 부동산 투자를 시작했다고 밝혔다. 당시 월급만으로 생활비와 투자금을 마련하기 어려워 퇴근 후 재즈 피아노 연주 아르바이트를 했다. 지출을 줄이기 위해 지하철 첫차를 이용하고, 조조할인으로 아낀 돈까지 모았다고 설명했다. 남는 시간에는 부동산 현장을 직접 방문하고 관련 서적을 읽으며 투자 공부를 했다.

첫 투자 대상은 경기도 수원의 작은 토지였다. 송희구는 해당 토지를 지금까지 보유하고 있다며 투자 결과에 만족감을 나타냈다.

최근 눈여겨보는 지역으로는 경기도 화성특례시 병점구와 서울 지하철 8호선 신흥역·수진역·모란역 일대를 꼽았다. 특히 동탄과 수원 사이에 위치한 병점 지역과 성남 원도심에 해당하는 신흥·수진·모란역 주변의 향후 발전 가능성을 높게 평가했다. 그는 8호선 역세권 지역에 대해 “지금은 언덕 지형이라 여기서 살 수 있을까 싶겠지만, 그곳이 천지개벽할 것”이라고 말했다.

JTBC ‘톡파원 25시’ 방송화면 캡처

내 집 마련을 준비하는 사람들에게는 투자금 규모에 맞춰 비교 대상을 좁히라고 조언했다. 예산이 7억원이라면 7억원대 아파트가 모여 있는 지역에서 매물을 비교하는 방식이다. 이때 아파트의 세대수와 준공 연도, 지하철역과의 거리 등을 주요 기준으로 살펴봐야 한다고 강조했다.

그는 자신의 투자 실패 경험도 공개했다. 사회 초년생 시절 공기가 좋은 지역의 아파트를 매입했지만 가격이 오랫동안 움직이지 않았다는 것이다. 이를 계기로 그는 투자할 때 사람들이 실제로 많이 찾는 지역인지 살펴봐야 한다는 교훈을 얻었다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지