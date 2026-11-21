배우 배종옥이 촬영 직전까지 대기 차량에 머무는 일부 젊은 배우들의 현장 태도를 지적했다. 그는 배우가 촬영장에 머물며 분위기를 파악하고, 동료 배우 및 스태프와 소통하는 과정도 연기의 일부라는 소신을 밝혔다.

배종옥은 지난 18일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘완벽한 집’ 언론시사회에서 후배 배우들과 함께 촬영한 소감을 전하며 일부 배우들의 현장 태도를 언급했다.

그는 “요즘에는 젊은 친구들이 밴에 꿀을 묻혀놨는지 차 안에만 앉아 있다가 촬영 직전에 나온다”며 “‘왜 안 나오냐. 빨리 나오라’고 해야 겨우 나온다”고 말했다. 이어 “후배들에게 ‘네가 탄 차에 뭐가 붙어 있니?’라고 물어볼 정도”라며 “보고 있으면 답답할 때가 많다”고 덧붙였다.

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자신의 촬영 습관도 소개했다. 배종옥은 “나는 현장에 오면 현장에 있는다. 극 중에서 내가 사용하는 침대에서 잠을 자고 소파에서 커피를 마신다”고 설명했다. 그는 “먼지투성이인 촬영장에서 왜 그러느냐고 하는 사람도 있지만 나에게는 하나의 의식 같은 부분”이라고 말했다.

배종욱은 “내가 그 공간에서 살아온 인물의 삶을 표현해야 하는데 잠시도 앉아 있지 않으면서 그런 느낌을 낼 수 있을까 하는 마음 때문”이라며 촬영장에 머무는 이유를 밝혔다.

반면 이번 영화에서 호흡을 맞춘 장규리와 김민철에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 두 배우는 자신의 촬영 순서가 아닐 때도 현장에 나와 다른 배우들과 이야기를 나누고 스태프들과 소통했다는 것이다. 배종옥은 “현장에 앉아서 신을 기다리면서 이런저런 이야기를 나누는 모습이 좋았다”며 “현장에 집중하려는 모습처럼 보였다”고 평가했다.

이후 20일 진행된 인터뷰에서도 배종옥은 자신의 발언에 담긴 취지를 설명했다. 그는 “선배 입장에서 연기는 합동으로 하는 작업이라고 생각한다”며 “좀 더 가깝게 다가가는 시간이 있었으면 좋겠다는 것이다. 내가 늘 생각하고 있는 부분”이라고 말했다.

다만 “그렇게 하지 않아도 연기를 잘하는 사람은 많다”며 자신의 촬영 방식이 모든 배우에게 적용되는 기준은 아니라는 점도 덧붙였다.

한편 배종옥이 출연하는 영화 ‘완벽한 집’은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주한 대학생 규빈(장규리)이 집주인 금림(배종옥)과 함께 생활하면서 기이한 사건을 겪는 현실 밀착 공포 스릴러다. 오는 25일 개봉한다.

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