이재명 대통령은 20일 한국이 올해 유엔 전자정부 평가에서 194개국 가운데 1위를 기록한 것과 관련해 “대한민국의 높아진 위상을 국민의 더 나은 일상으로 이어가겠다”며 “대한민국의 발전이 국민 한 분 한 분의 삶을 더 편리하고 풍요롭게 만드는 데까지 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 19일 성남 서울공항으로 귀국해 공군 1호기에서 내려 윤호중 행정안전부 장관과 임광현 비서실장 등 마중나온 인사들과 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 해당 소식을 전하는 윤호중 행정안전부 장관의 글을 공유하고 “대한민국이 세계 무대에서 인정받는 모습을 보니 참으로 자랑스럽다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “이 모든 성과는 국민 여러분과 현장에서 묵묵히 애써주신 공직자, 기업인과 전문가 여러분의 노력 덕분”이라며 “진심으로 감사드린다”고 했다. 이어 “세계 1위라는 평가만으로 충분하지 않다. 더 중요한 것은 국민 여러분께서 일상에서 그 변화를 느끼시는 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “필요한 혜택은 정부가 먼저 찾아 알려드리고, 복잡한 신청 절차는 줄이겠다”며 “디지털 기술이 낯선 분들도 불편 없이 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 약속했다. 또 “편리함 만큼 중요한 것이 안전과 신뢰다. 국민의 소중한 개인정보를 철저히 보호하고, 누구나 안심하고 공공서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

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