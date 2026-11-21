미국 프로야구 메이저리그(MLB)에 노사분규의 먹구름이 짙어지고 있다. 구단주들이 샐러리캡(구단 연봉 총액 상한제) 도입을 새로운 노사협약의 필수 조건으로 내걸고 선수노조가 이를 강하게 거부하면서다. 양측이 끝내 접점을 찾지 못하면 다음 달 2일부터 직장폐쇄에 들어갈 가능성이 커졌다. 자칫 2027시즌 정상 개막까지 위협받을 수 있다는 우려가 나온다.

롭 맨프레드 MLB 커미셔너는 지난 18일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 구단주 회의를 마친 뒤 기자회견에서 “샐러리캡과 샐러리플로어(연봉 총액 하한제)가 포함되지 않은 노사협약을 구단주들이 승인하는 것은 상상하기 어렵다”고 밝혔다. 그는 특히 “협상에서 타협할 여지는 충분하지만 샐러리캡과 하한제만큼은 양보하지 않겠다”고 강조했다. 샐러리캡 도입을 원하는 팬들의 목소리를 외면할 수 없으며, 구단 간 경쟁 균형을 회복하기 위해서는 반드시 필요한 제도라는 설명이다. 맨프레드는 30개 구단이 이 제안에 만장일치로 동의하고 있다고도 밝혔다.

현재 MLB가 제안한 샐러리캡은 2028년부터 구단별 연봉 총액 상한을 2억5820만달러, 하한을 1억8020만달러로 설정하는 것이다. 2027년에는 현행 연봉 체계를 유지한 뒤 이듬해부터 새로운 제도를 적용한다는 구상이다. 구단별 선수 연봉과 복리후생비 등을 포함해 총액을 산정한다.

이 제도가 도입되면 MLB의 선수 영입 시장은 크게 달라질 전망이다. 특히 막대한 자금을 앞세워 스타 선수들을 끌어모았던 부자 구단들이 직격탄을 맞을 수 있다.

MLB 사무국에 따르면 올해 연봉 총액을 기준으로 로스앤젤레스(LA) 다저스는 약 1억7400만달러의 연봉을 줄여야 한다. 뉴욕 메츠는 1억800만달러, 뉴욕 양키스는 8300만달러를 삭감해야 한다. 반대로 마이애미 말린스와 클리블랜드 가디언스 등 12개 저연봉 구단은 하한을 충족하기 위해 총 6억3600만달러를 추가 지출해야 한다.

구단주들은 이를 통해 자금력이 부족한 구단도 우수 선수 영입 경쟁에 적극적으로 참여할 수 있다고 주장한다. MLB는 선수들에게 리그 수입의 50%를 배분하고 최저연봉 인상, 자유계약선수(FA) 자격 취득 시기 단축 등의 혜택도 제안했다. 지역 방송 중계권 수입을 30개 구단이 균등하게 나누는 방안도 포함됐다.

하지만 선수노조의 입장은 정반대다. 브루스 마이어 선수노조 사무총장 대행은 맨프레드의 발언 직후 성명을 내고 “구단주들이 선수 보수를 전반적으로 줄이고 보장계약과 같은 기본적인 권리를 빼앗으려 하고 있다”고 강하게 비판했다.

선수노조는 연봉 상한제가 선수 개인의 시장가치를 제한하고 구단주들이 지출을 억제할 수 있도록 만드는 제도라고 본다. 특히 현재 선수들의 수입 배분 비율이 55%를 넘는다고 주장하면서 구단주 측이 내세운 50% 배분안도 실질적인 임금 삭감이라고 반박하고 있다. 양측은 수입과 비용을 계산하는 방식부터 첨예하게 대립한다.

문제는 협상할 시간이 얼마 남지 않았다는 점이다. 현행 5년짜리 노사협약은 미국 동부시간 기준 12월 1일 오후 11시59분 만료된다. 새로운 협약을 체결하지 못한 구단주들이 직장폐쇄를 결정한다면 2일부터 선수 계약과 트레이드, 구단과 선수 사이의 공식 접촉 등이 중단된다. 겨울 FA 시장도 사실상 얼어붙게 된다.

맨프레드는 직장폐쇄 여부를 마지막 순간까지 결정하지 않겠다면서도 협상 자체는 계속하겠다는 뜻을 밝혔다. 또한 정규시즌 162경기를 모두 치르는 것이 최우선 목표라고 강조했다. 다만 양측이 핵심 쟁점에서 한 발짝도 물러서지 않고 있어 협상 타결 전망은 밝지 않다.

MLB에는 쓰라린 전례가 있다. 1994년 구단주들의 샐러리캡 도입 추진에 맞서 선수들이 파업에 나섰고, 결국 월드시리즈가 취소되는 초유의 사태를 겪었다. 당시 파업은 이듬해까지 약 7개월 반 동안 이어졌다.

최근에도 노사갈등은 있었다. 2021년 12월 구단주들이 직장폐쇄를 단행해 99일 동안 리그 운영이 파행을 겪었다. 다행히 이듬해 3월 새 협약이 체결되면서 2022시즌은 개막 시점을 늦추고도 팀당 162경기를 모두 소화했다. 그러나 이번에는 선수노조가 오랫동안 반대해 온 샐러리캡이 핵심 쟁점이라는 점에서 갈등이 더욱 장기화할 가능성도 배제할 수 없다.

직장폐쇄가 장기화하면 한국 야구에도 영향을 미칠 수 있다. 미국 무대에 진출하려는 KBO리그 선수들의 계약 추진 일정이 지연될 수 있고, 메이저리그 구단들의 선수단 구성과 외국인 선수 수급 시장에도 연쇄적인 변화가 나타날 수 있기 때문이다.

세계 최고 인기 야구리그 중 하나인 MLB는 올해 약 129억달러의 매출을 기록한 것으로 집계됐다. 그러나 사상 최고 수준의 사업 규모에도 불구하고 구단주와 선수들은 그 수익을 어떻게 나눌지를 놓고 정면충돌하고 있다.

결국 이번 협상의 관건은 경쟁 균형을 내세우는 구단주들과 자유로운 연봉 협상을 지키려는 선수들이 절충점을 찾을 수 있느냐다. 12월 2일 직장폐쇄가 현실화하더라도 곧바로 정규시즌 취소를 의미하는 것은 아니다. 하지만 갈등이 내년 봄까지 이어진다면 2027시즌 개막 일정에도 차질이 불가피하다. 30여 년 전 월드시리즈 취소라는 최악의 사태를 겪었던 MLB가 또다시 역사적인 노사 충돌의 기로에 섰다.

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