독도의용수비대기념사업회가 1954년 11월 일본 무장순시선을 격퇴한 ‘독도대첩’ 72주년을 맞아 추모행사를 열었다.

독도의용수비대기념사업회(회장 최완근)는 11월 20일 오전 11시 국립대전현충원 현충관에서 ‘제72주년 독도대첩 기념 및 독도의용수비대 영령 추모행사’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘그날의 승리, 오늘의 독도’를 주제로 독도의용수비대의 국토수호 정신을 기리고 작고한 대원들의 영령을 추모하기 위해 마련됐다.

행사에는 생존 대원인 박영희 대원과 유족, 보훈단체 관계자, 동아리 협력학교 학생 등 약 400명이 참석해 독도의용수비대 33인의 희생과 헌신을 되새겼다.

최완근 회장은 72년 전 독도의용수비대가 열악한 여건 속에서도 오직 조국의 영토를 지키겠다는 신념으로 일본의 침탈에 맞서 독도를 수호했다고 말했다.

이어 대원들의 용기와 헌신은 역사 속에 이어져 온 의병정신의 실천이자 후대가 계승해야 할 소중한 애국정신이라고 강조했다.

‘독도대첩’은 1954년 11월 21일 독도의용수비대가 일본 무장순시선 2척(오키호·헤쿠라호)에 맞서 치열한 전투 끝에 승리를 거둔 사건이다.

당시 대원들은 소총과 가늠자 없는 박격포 등 열악한 무기로 일본 순시선을 격퇴한 것으로 전해진다.

기념사업회는 이 전투를 이순신 장군의 명량대첩에 비유해 2013년 ‘독도대첩’으로 명명했다.

이에 따라 매년 11월 21일 기념식을 열어 그 역사적 의미를 기리고 있다.

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