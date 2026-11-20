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일본에서 정년퇴직 뒤에도 일하는 남편의 절반 이상은 주 4일 이하로 일하고 싶어 하는 것으로 나타났다. 하지만 실제로 주 4일 이하로 일하는 남편은 37.4%에 그쳤다.

일을 그만두기보다 일하는 날을 줄여 가며 계속 일하고 싶다는 것이다. 이런 배경에는 아내의 바람과 맞닿아있다. 일본 여성의 무려 73%는 남편이 정년 후에도 일을 하길 바라는 것으로 나타났다.

20일 일본 시니어 인력 파견 기업 마이스터60에 따르면 이 회사가 앞선 17일 발표한 ‘정년 후에도 일하는 남편과 아내의 일과 생활 조사’에서 수입과 몸 상태 등을 고려해 일주일에 며칠 일하고 싶은지 남편에게 묻자 ‘주 5일’이 34.6%로 가장 많았다.

다만 주 1일 미만부터 4일까지를 모두 더하면 51.4%로 절반을 넘었다. 실제로 주 4일 이하로 일하는 남편(최근 3개월 평균)은 37.4%였다. 아내가 남편에게 바라는 근무일수도 ‘주 5일’이 36.0%로 가장 많았고, 주 4일 이하는 33.4%였다.

11월22일 일본의 ‘좋은 부부의 날’에 맞춘 이 조사는 지난 6∼10일 인터넷으로 진행됐다. 정년퇴직을 거친 뒤 지금도 수입이 있는 일을 하며 아내와 함께 사는 60∼74세 남성 500명과, 그런 남편과 함께 사는 50∼79세 여성 500명 등 1000명이 응답했다.

남편과 아내 응답자는 따로 모집해 부부를 한 쌍씩 짝지은 조사가 아니다. 남편 연령대(60∼64세·65∼69세·70∼74세)별로 응답자 수를 비슷하게 맞춰 집계했다. 바라는 근무 방식을 물은 의향 조사여서 실제로 일을 줄이거나 그만둔 비율을 잰 자료도 아니다.

◆ “크게 줄이고 싶지만 일은 계속하고 싶다”

일주일 근무시간 합계를 실제로는 어떻게 하고 싶은지 묻자 ‘지금 그대로가 좋다’는 남편이 56.4%로 가장 많았다. 이어 ‘조금 줄이고 싶다’ 22.2%와 ‘크게 줄이고 싶지만 일은 계속하고 싶다’ 4.0%를 더해 근무시간을 줄여 일을 이어가고 싶다는 남편은 26.2%나 됐다. 일을 ‘그만두고 싶다’는 남편은 3.6%였다.

아내 쪽도 ‘지금 그대로가 좋다’가 58.6%로 가장 많았다. 남편이 근무시간을 줄이거나 일을 그만두길 바라는 아내는 17.6%였고, ‘그만뒀으면 한다’는 응답은 0.6%였다.

이런 남편의 마음은 아내에게 분명하게 전해지지 않는 경우가 많았다. 근무시간 합계를 바꾸고 싶다는 남편 197명에게 그 마음을 아내에게 전하고 있는지 묻자 ‘분명히 전하고 있다’는 31.0%였다. ‘넌지시 전하고 있다’가 40.6%, ‘전하지 않았다’가 28.4%였다.

◆ “남편이 정할 일이라고 생각한다”

남편이 언제까지 일할지, 즉 수입 있는 일을 모두 그만두는 시기를 두고 부부가 서로 생각과 바람을 나누며 상의한 적이 있는지 묻자 ‘없다’는 응답이 남편 51.6%, 아내 52.8%로 모두 절반을 넘었다. 한쪽이 계획이나 바람을 전하기만 한 경우도 ‘없다’로 셌다.

반면 이 결정에 자기 생각과 바람을 전하는 방식으로 관여하고 싶다는 아내는 51.4%였다. 아내가 관여해 주길 바라는 남편도 50.8%였다. 관여하고 싶다는 아내 가운데서도 38.5%는 부부가 상의한 적이 없었다.

상의한 적이 없다는 이들에게 이유를 묻자(복수응답) 아내는 ‘남편이 정할 일이라고 생각한다’가 53.4%로 가장 많았다. 남편도 ‘내가 정할 일이라고 생각한다’가 47.7%로 1위였다.

언제까지 일할지 최종적으로 어떻게 정하는 게 좋은지 묻는 질문에서도 아내의 65.0%가 ‘최종적으로는 남편 판단에 맡긴다’를 골랐다. ‘부부 둘의 합의로 정한다’는 19.6%였고, 남편이 70∼74세인 아내는 ‘남편 판단에 맡긴다’는 비율이 75.0%였다. 남편도 59.2%가 ‘최종적으로는 일하는 본인 판단에 맡긴다’고 답했다.

◆ 돈보다 앞선 걱정 “몸의 쇠약·질병”

정년 뒤 생활과 일하는 방식에서 마음에 걸리거나 불안한 점(복수응답)으로는 남편과 아내 모두 남편의 몸이 쇠약해지거나 병드는 것을 가장 많이 꼽았다. 남편 51.4%, 아내 46.0%였다. 2위는 ‘돈(가계)이 충분할지’로 남편 35.6%, 아내 32.8%였다.

지금 당장 남편이 수입 있는 일을 모두 그만두면 앞으로 1년가량 생활이 어떨지도 물었다. ‘생활비를 줄이거나 저축을 헐어야 하지만 살아갈 수 있다’가 남편 46.2%, 아내 44.6%로 가장 많았다. ‘생활비를 줄이고 저축을 헐어도 살아가기 어렵다’는 남편 12.8%, 아내 15.8%였다.

앞으로 일하는 방식이나 생활에서 본보기로 삼는 사람이 ‘없다’는 응답도 남편 81.8%, 아내 83.4%에 달했다.

◆ “남편이 되도록 집 밖에서 일했으면”

회사는 아내들에게 남편이 되도록 집 밖에서 일하고 있기를 바라는지도 따로 물었다. 아내의 72.8%가 그렇다고 답했다.

서로에게 한마디씩 남긴 자유응답에도 일하는 방식에 대한 바람이 담겼다. 남편이 65∼69세인 한 아내는 “건강이 제일이니 할 수 있는 데까지 일을 열심히 해 줬으면 한다. 그만둘 때는 맡기겠다”고 적었다. 70∼74세인 한 남편은 “무리하지 않고 몸에 부담이 되지 않게 일해 나가고 싶다”고 적었다.

◆ 일하는 고령자는 해마다 늘어

한편 실제로 일하는 일본 고령자는 해마다 늘고 있다. 일본 총무성 통계국이 지난 9월 ‘경로의 날’을 앞두고 낸 ‘통계로 본 일본의 고령자’에 따르면 지난해 65세 이상 취업자는 943만명으로 22년 연속 늘어 비교 가능한 1968년 이후 가장 많았다. 일본 전체 취업자의 13.8%로, 7명 중 1명꼴이다.

연령대별 취업률도 65∼69세 54.5%, 70∼74세 36.2%로 모두 역대 최고였다.

일하는 방식은 비정규직이 대부분이다. 임원을 뺀 65세 이상 고용자 586만명 가운데 446만명(76.1%)이 비정규직이었다. 이 가운데 파트타이머·아르바이트가 309만명으로 고용자의 52.7%였다.

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