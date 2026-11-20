한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

국제환경단체 그린피스가 해양보호 팝업 행사를 개최했다. 20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층에서 열린 대형고래 조형물 '월터(Walter)' 공개행사에서 한 가족이 "2027 뉴욕 해양 COP1 바다를 지켜주세요"란 메시지를 보여주며 해양보호를 촉구하고 있다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층에서 열린 대형 고래 조형물 '월터(Walter)' 공개행사에서 시민들이 '2027 뉴욕 해양 COP1 바다를 지켜주세요'라고 적힌 현수막을 들고 해양보호를 촉구했다. 국제환경단체 그린피스는 이날부터 26일까지 이곳에서 해양보호 팝업 전시 'The 1st Wave, 월터의 뉴욕행을 도와주세요'를 연다.

전시는 내년 1월 11일부터 22일까지 미국 뉴욕 유엔본부에서 열리는 제1차 공해 해양생물다양성협정(BBNJ) 당사국총회(COP1)를 앞두고 마련됐다. 국제사회는 2030년까지 전 세계 바다의 최소 30%를 보호하자는 '30x30' 목표를 내걸고 있다. 그린피스는 이번 행사에서 해양보호 리더십을 촉구하는 시민들의 목소리를 모아 한국 정부와 당사국총회에 전달할 계획이다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층에 국제환경단체 그린피스의 대형 고래 조형물 '월터'가 전시돼 있다. 옆 안내판에는 어느 나라에도 속하지 않는 공해가 전 세계 바다의 약 3분의 2를 차지하지만, 해양보호구역으로 지정된 곳은 2%도 되지 않는다는 내용이 적혀 있다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층 그린피스 해양보호 팝업 전시장의 '디지털 메시지 월'에 시민들이 남긴 메시지가 파도 형태로 흐르고 있다. 화면에는 '바다를 지켜라!', '바다보호' 같은 응원 문구가 떠올랐다.

길이 3.8m, 높이 1.3m의 '월터'는 벨기에 그린피스가 처음 선보인 해양보호 캠페인 캐릭터로, 이번 전시의 주인공이다. 벨기에에서는 6m 크기로 브레더네와 헨트, 브뤼셀 등 여러 도시를 돌며 심해 채굴의 위험을 알렸다. 동그란 얼굴과 환한 미소가 특징이며, 서울에서는 당사국총회가 열리는 뉴욕으로 향하는 고래를 상징한다.

전시장에는 월터의 시선으로 본 바닷속 풍경 영상과 환경감시선·뉴욕행 항해를 주제로 한 포토부스가 마련됐다. '30x30' 목표를 기억하자는 뜻에서 타이머를 정확히 '03:30'에 멈추는 이벤트와 해양보호에 관한 의견을 남기면 대형 화면에 파도 형태로 표현되는 '디지털 메시지 월'도 있다. 단순 관람보다는 시민이 직접 메시지를 남기고 사진을 찍는 참여형 구성이 중심이다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층 그린피스 해양보호 팝업 전시장 대형 화면에 '월터와 우리 모두의 바다를 지켜주세요'라는 문구가 띄워져 있다. 제1차 공해 해양생물다양성협정(BBNJ) 당사국총회(COP1)는 2027년 1월 11일 미국 뉴욕에서 개막한다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층 그린피스 해양보호 팝업 전시장에서 한 시민이 '월터의 30x30 타이머' 이벤트에 참여하고 있다. 2030년까지 전 세계 바다의 최소 30%를 보호하자는 '30x30' 목표를 기억하자는 취지로, 타이머를 정확히 '03:30'에 멈추면 성공하는 방식이다.

20일 서울 용산구 아이파크몰 더센터 4층 그린피스 해양보호 팝업 전시장에서 한 시민이 그린피스 환경감시선 '레인보우 워리어'호를 본떠 꾸민 포토부스에서 아이를 안고 기념사진을 찍고 있다.

전시는 금·토요일 오전 10시 30분∼오후 9시, 일∼목요일 오전 10시 30분∼오후 8시 30분 운영된다.

쇼핑객으로 붐비는 도심 한복판에서, 푸른 고래는 바다를 지키려는 시민들의 마음을 싣고 뉴욕행을 준비하고 있다.

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