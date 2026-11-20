서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대를 점거해 온 이른바 ‘올공 시위대’에 대한 강제철거 과정에서 철거를 저지하던 70대 여성이 경기장 관리 직원을 다치게 해 경찰에 붙잡혔다.

20일 한국체육산업개발에 따르면 이날 오전 8시쯤부터 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에 설치된 천막과 텐트, 의자, 현수막 등에 대한 강제철거가 진행 중이다.

연합뉴스

이들 시위대는 지난 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 핸드볼경기장 일대를 점거해 왔다. 관리 주체 측은 당초 이달 5일까지 자진 철거를 요구했으나 일부 시위대가 철수하지 않자 기한을 12일로 연장했다. 이후에도 점거가 이어지면서 철거 기한을 19일까지 재차 연장했지만 자진 철거가 이뤄지지 않자 강제철거에 나선 것이다.

철거 과정에서는 시위대와 관리 직원 간 물리적 충돌도 발생했다.

서울 송파경찰서는 이날 오전 9시26분쯤 70대 여성 A씨를 폭행 혐의로 현행범 체포했다고 밝혔다. A씨는 현장에서 쌓여 있던 의자를 치우던 한국체육산업개발 직원과 실랑이를 벌이다 넘어진 직원 위에 올라탄 혐의를 받는다. 해당 직원은 머리 부위에 상처를 입고 인근 병원으로 이송된 것으로 파악됐다.

앞서 지난달 29일 선거관리위원회와 특별검사팀이 공개검증을 마친 뒤 투표용지를 모두 반출하면서 현재 경기장 내부에는 투표용지가 남아 있지 않은 상태다.

장기간 이어진 점거로 인한 피해도 상당한 것으로 나타났다. 국민체육진흥공단이 지난달 기준으로 집계한 추정 피해액은 31억여원에 달한다. 시위대의 점거로 대관 행사 25건이 무산되면서 18억원이 넘는 손실이 발생했고, 주차장 점유에 따른 피해액도 4억4000여만원으로 집계됐다.

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