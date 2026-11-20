여야는 20일 김영삼 전 대통령 서거 11주기 추모식에서 고인의 민주화 투쟁과 개혁을 기렸다. 더불어민주당은 내란의 역사를 청산하는 것이 김 전 대통령의 뜻을 잇는 길이라고 했고, 국민의힘은 자유민주주의와 법치를 지키기 위해 행동할 때라고 했다. 오세훈 서울시장은 1990년 3당 합당을 거론하며 보수 진영의 화합을 당부했다.

조정식 국회의장이 20일 국립서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 11주기 추모식에서 헌화하고 있다. 연합뉴스

조정식 국회의장은 이날 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 추모식에서 김 전 대통령의 23일간 단식투쟁과 ‘닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다’는 말을 되새겼다. 조 의장은 “민주주의를 쟁취하는 데 일생을 바친 대통령께서 민주주의를 완성하는 길은 국민 통합에 있음을 일깨워주셨다”며 “평생 지켜내신 민주주의와 통합의 정신을 국회도 국민과 함께 흔들림 없이 이어가겠다”고 말했다.

민주당 한병도 원내대표는 김 전 대통령의 민주화 투쟁을 내란 청산과 연결했다. 한 원내대표는 “헌정질서와 민주주의를 짓밟은 내란의 역사를 확실히 청산하고, 다시는 이 땅에서 비극이 반복되지 않도록 하는 것이야말로 거산(巨山) 김영삼 대통령님의 뜻을 계승하는 일”이라고 말했다. 조국혁신당 신장식 대표는 하나회 척결과 금융·부동산 실명제 도입을 거론하며 “선명한 개혁의 기둥 역할을 하겠다”고 했다.

이재명 대통령은 최인호 청와대 정무수석이 대독한 추모사에서 “대통령께서 닦은 길을 따라 걷는 후배 국정 책임자가 돼 보니 ‘개혁이 혁명보다 어렵다’고 하셨던 말씀의 무게를 여실히 느끼게 된다”고 밝혔다. 이 대통령은 김 전 대통령이 단행한 금융실명제의 뜻을 이어 주가조작과 시세조종 세력을 엄단하고 부당이득을 환수하겠다고 했다. 지방자치단체장 선거를 두고는 “저 역시 그 제도가 길러낸 단체장 출신”이라며 주민 주권을 강화하고 각 지역의 경쟁력을 키우겠다고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표는 “오늘 대통령님의 영정을 마주하기가 참으로 부끄럽고 송구하다”며 “대한민국 법치가 무너지고 있다”고 말했다. 장 대표는 “대통령께서는 불의와 불법에 맞서 단 한 순간도 행동하기를 주저하지 않았다. 지금 우리도 일어서서 행동해야 할 때”라며 “국민과 함께 저항해 대한민국 자유민주주의를 지켜내겠다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표와 더불어민주당 한병도 원내대표가 20일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 故 김영삼 대통령 서거 11주기 추모식에서 대화를 나누고 있다. 뉴스1

오 시장은 보수 정치의 분열에 책임을 느낀다고 했다. 그는 “국민을 하나로 모으고 통합의 힘으로 국가 발전을 이끌어왔던 보수 정치가 오히려 갈등과 반목을 거듭하고 있다는 점에서 더욱 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다. 3당 합당을 두고는 “분열보다 통합을 통해 더 큰 미래를 열고자 했던 김영삼 대통령님의 결단에서 오늘날 우리가 되새겨야 할 YS 정신을 본다”며 “당내 화합을 넘어 국민 통합으로 나아가야 한다”고 했다.

민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 가운데 개혁신당 이기인 비상대책위원장은 사법부 독립을 강조했다. 이 위원장은 “대통령님은 사법부에 스스로를 개혁해달라고 당부하면서 사법부에 대한 외압은 대통령이 나서서 막겠다고 했다”며 “오늘의 정치가 그 약속을 무겁게 새겼으면 한다”고 말했다.

이날 추모식에는 민주당 송영길 의원과 국민의힘 박덕흠·권영세·나경원·정희용·김재섭·박준태 의원, 개혁신당 천하람 의원 등이 참석했다. 김 전 대통령의 차남인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장과 김무성 전 새누리당 대표 등이 조문객을 맞았다.

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