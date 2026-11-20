2026년 프로야구를 가장 빛낸 최고 선수는 누가 될까. 홈런왕 김도영(KIA), 평균자책점·탈삼진 2관왕 곽빈(두산), 공수에 걸쳐 꾸준한 활약을 펼친 오스틴 딘(LG), 한 시즌 최다 안타 신기록을 작성한 빅터 레이예스(롯데) 등이 최우수선수(MVP) 트로피를 놓고 자존심 대결을 벌인다.

한국야구위원회(KBO)는 오는 26일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 ‘2026 신한 SOL KBO 시상식’을 개최한다. 이날 시상식에서는 정규시즌 MVP와 신인상 수상자가 공개된다. MVP 후보는 투수와 야수 각각 7명씩 모두 14명이다. 정규시즌 종료 후 실시한 기자단 투표로 수상자는 이미 결정됐지만, 결과는 시상식 당일 발표된다.

가장 눈길을 끄는 후보는 김도영이다. 2024년 MVP를 차지했던 김도영은 2년 만에 탈환을 노린다. 올해 45홈런을 터뜨려 생애 첫 홈런왕에 올랐고 장타율에서도 0.647로 1위를 차지하며 타격 2관왕에 등극했다. 특히 정규시즌 최종전에서 극적인 결승 홈런으로 경쟁자 샘 힐리어드(KT·44홈런)를 제치고 홈런왕을 확정한 장면은 강렬한 인상을 남겼다. 118타점과 120득점을 기록하는 등 타선의 중심에서도 맹활약했다. 두 번째 MVP 수상에 성공한다면 KBO리그를 대표하는 간판스타로서 입지를 더욱 굳히게 된다.

이에 맞서는 곽빈은 마운드에서 가장 압도적인 기록을 남겼다. 27경기에 등판해 161이닝을 소화하며 11승7패, 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개를 기록했다. 평균자책점과 탈삼진에서 모두 1위에 올랐고, 규정이닝을 채운 투수 중 유일하게 2점대 평균자책점을 작성했다. 퀄리티스타트도 20차례로 리그 최다였다. 곽빈이 MVP를 받는다면 2017년 양현종(KIA) 이후 9년 만에 국내 투수 수상자가 탄생한다.

[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 1일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO리그 LG트윈스와 키움 히어로즈의 경기, 9회 초 2사 1루 LG 오스틴이 투런홈런을 치고 있다. 2026.07.01. hwang@newsis.com

오스틴의 경쟁력은 뛰어난 기록의 균형에 있다. 올 시즌 144경기에 모두 출전해 타율 0.331, 41홈런, 127타점, 180안타를 기록했다. 장타율은 0.635로 2위였고 홈런과 타점, 안타는 각각 3위에 올랐다. 개인 타이틀은 하나도 차지하지 못했지만 대부분의 공격 지표에서 최상위권을 지킨 점이 강점이다. 특히 LG 구단의 한 시즌 최다 홈런 기록까지 새로 썼다. 특정 부문 1위보다 시즌 전체에 걸친 고른 활약을 높이 평가한다면 충분히 MVP를 노릴 만하다.

[서울=뉴시스] 박주성 기자 = 12일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 22026 신한 SOL KBO리그 롯데 자이언츠 대 두산 베어스의 경기, 8회초 원아웃 주자 1루에서 롯데 레이예스가 안타를 치고 환하게 웃고 있다. 2026.10.12. park7691@newsis.com

레이예스도 무시할 수 없다. 올해 211안타를 몰아쳐 자신이 2024년 세운 KBO리그 단일 시즌 최다 안타 기록(202개)을 다시 갈아치웠다. 3년 연속 안타왕에 올랐으며 타율도 0.363으로 2위를 차지했다. 리그 역사에 남을 대기록을 작성했다는 점이 가장 강력한 무기다.

여기에 139타점으로 KT의 정규시즌 우승을 이끈 힐리어드와 타율 0.371, 출루율 0.458로 2관왕에 오른 구자욱(삼성)도 경쟁 구도를 더욱 복잡하게 만들고 있다. 타격 각 부문에 유력 후보들이 고르게 포진해 표가 분산될 경우 곽빈이 상대적으로 유리할 수 있다는 분석도 나온다.

생애 한 번뿐인 신인상 경쟁도 관심거리다. 가장 앞서 있다는 평가를 받는 선수는 한화 포수 허인서다. 130경기에서 타율 0.283, 20홈런, 79타점을 올리며 공수에서 존재감을 드러냈다. 특히 수비 부담이 큰 포수로서 20홈런을 기록한 점이 높은 평가를 받는다.

LG 문정빈은 19홈런을 기록하며 강력한 경쟁자로 떠올랐고, SSG의 김민준도 9승을 거두며 신인왕 도전에 나섰다. 롯데 박정민 등 모두 9명이 후보에 이름을 올렸다.

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