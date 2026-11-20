서울교통공사노동조합이 ‘준법투쟁’(태업)에 들어간 첫날인 20일 서울 지하철 출근길에 큰 혼란은 없었다. 다만 노조의 준법투쟁과 별개로 2호선에서 선로 장애가 발생해 일부 열차 운행이 중단되면서 시민들이 불편을 겪었다.

서울교통공사에 따르면 이날 오전 5시30분쯤 2호선 용답역에서 선로전환기 장애가 발생해 성수지선 양방향 열차 운행이 중단됐다. 1호선 일부 열차의 출고도 지연됐다. 열차 한 대가 정지신호를 위반해 선로전환기를 훼손한 것으로 파악됐다.

서울교통공사노동조합이 준법투쟁에서 나선 20일 서울 1호선 용산역에서 시민들이 이동하고 있다. 뉴스1

출근길 열차 운행이 중단되자 시민들은 버스나 다른 지하철 노선으로 발길을 돌렸다. 일부 승객들은 당혹감을 드러내기도 했다. 오전 8시20분쯤 성수역에서는 서울교통공사 직원 3∼4명이 야광봉을 들고 승객들에게 버스 등 대체 교통편을 안내했다.

공사는 초기대응팀과 현장사고수습본부를 가동해 복구 작업을 벌이는 한편 대체 버스 2대를 투입했다. 복구를 마친 성수지선은 오전 8시44분부터 정상 운행을 재개했다. 공사 측은 “출근길 열차 이용에 불편을 드려 죄송하다”며 “정확한 사고 원인을 살펴 유사한 사례 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 말했다.

다만 이날 준법투쟁에 따른 출근길 혼란은 크지 않았다. 가산디지털단지로 출근하는 직장인 김미희(39)씨는 “준법투쟁을 하고 있다는 사실도 몰랐다”며 “환승하는 데도 전혀 불편함을 느끼지 못했다”고 말했다. 서초역에서 경복궁역으로 출근하는 박천용 씨(46)도 “직장이 밀집된 역들을 지나기 때문에 출퇴근 시간에는 늘 혼잡하다”며 “오늘도 별다를 게 없었다”고 전했다.

앞서 서울교통공사노조는 오전 6시쯤 출근한 주간 근무 승무원부터 ‘안전 운행 투쟁’을 시작했다. 안전운전투쟁은 조합원 기관사들이 열차 운행 일정을 맞추려 주행 속도를 올리거나 정차 시간 단축을 하지 않는 등의 방식이다. 노조 지침에는 승강장안전문(PSD) 매뉴얼 철저 준수, 안전 확인 불안시 관제 즉각 보고 및 열차 운행 중단, 생리현상 발생 시 화장실 갈 권리 행사 등 내용도 담겼다. 차량·기술·시설·전기 분야 노동자들은 모든 위험 작업을 2인 1조로 하고, 특별점검과 추가 작업은 거부한다. 노조는 시간 외·휴일 근무에도 응하지 않을 예정이다.

서울교통공사는 하루 열차 운행 횟수를 3183회를 유지할 계획이다. 배차 간격도 출근 시간대 2.5∼4.5분, 퇴근 시간대 3∼6분, 평시 5∼9분으로 기존과 같이 유지하고, 혼잡 역사에는 추가 인력을 투입해 승객 안전을 관리하기로 했다.

노조는 사측에 2212명 인력 감축 계획 철회와 현장 안전 인력 1313명 충원, 정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상, 안전 업무 2인 1조 의무화 등을 요구하고 있다. 서교공노조는 사측의 응답이 없으면 25일부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이다.

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