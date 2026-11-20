미국 중간선거에서 공화당이 참패한 것과 관련 이란 전쟁이 주된 원인 중 하나로 지목되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 남은 기간 이란에 대한 공격을 재개하지 않을 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 마친 뒤 귀국길에 로이터통신과 진행한 인터뷰에서 대이란 공습 재개 가능성에 대해 “글쎄, 새해가 시작된 뒤 얘기하겠다”며 “우리에겐 시간이 있다”고 답했다. 트럼프 대통령은 이날 액시오스와 한 전화 인터뷰에서도 “나는 (이란에 관해) 어떤 결정도 서두르지 않고 있다”며 “새해가 시작된 뒤 무슨 일이 일어나는지 지켜볼 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 앞서 폭스뉴스 인터뷰에선 이란에 대한 공습 재개 여부에 대해 “1월 1일 이후 무슨 일이 일어나는지 지켜보겠다”고 말했다.

아시아 순방을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 저녁 백악관에 도착하고 있다. 로이터연합뉴스

이같은 발언은 올해 말까지는 공격을 자제하면서 이란이 어떤 반응을 보이는지 지켜보겠다는 의미로 해석된다. 액시오스는 현재 지속되고 있는 대(對)이란 해상 봉쇄와 경제적 압박의 효과를 지켜보면서 이란이 연말까지 양보하지 않을 경우 새해 군사행동에 나설 수도 있다는 의미라고 짚었다.

트럼프 대통령이 ‘새해’를 기준 시점으로 삼은 것은 중간선거 결과 민주당이 상·하원을 장악한 제120대 연방의회가 내년 초 시작되는 것과 무관치 않다는 해석이다. 민주당은 다수당 지위에 오르는 즉시 이란 전쟁에 대한 트럼프 행정부의 결정을 재검토하고 제동을 걸 태세다. 연말까지 다수당인 공화당은 이날 이란 전쟁에서 미군을 철수하도록 요구하는 ‘전쟁 권한 결의안’을 상원에서 부결시켰다.

로이터는 이날 발표된 미·중·러 3자 정상회담의 공동 성명에서 이란 관련 내용이 언급되지 않았다는 점에도 주목했다. NBC 방송은 트럼프 대통령이 인터뷰에서 “(3자 회담) 대화가 실제로는 우크라이나 문제에 집중됐으며, 이란 전쟁은 거의 언급되지 않았다”고 밝혔다고 전했다.

다만 트럼프 대통령이 새해 전 전격적으로 공습을 재개할 가능성도 배제할 수 없다. 지난 2월 말 개전 직전까지도 트럼프 대통령은 아직 결정을 내리지 않았다며 ‘연막작전’을 편 바 있다. 백악관은 미군이 준비한 공습 시나리오를 실행할 경우 이란이 어떻게 대응할 것인지 국방부와 정보 전문가들에게 평가를 요청했다고 소식통들은 전했다. 외신들은 특히 이스라엘 정보기관 모사드의 로만 고프만 국장이 지난주 미국을 방문해 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장 및 스티브 위트코프 중동특사와 면담했다는 점에 주목했다. 고프만 국장은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 지시에 따라 미국 측에 이란 공격 재개를 요청했으며, 생·화학무기 개발과 관련된 이란의 활동에 대한 정보를 전달했다고 양국 소식통들은 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이란이 미사일과 드론 전력을 재건하고 화학·생물학 무기 프로그램을 진전시키고 있다는 이스라엘 측 경고에 따라 이란 추가 공습 여부를 저울질하고 있다고 전날 보도했다. 미군 관계자들은 해군 함정과 전투기, 폭격기 등이 트럼프 대통령의 명령이 내려지면 비교적 단기간에 이란의 에너지 시설뿐 아니라 드론과 미사일 시설을 타격할수 있도록 준비하고 있다고 NYT에 전했다.

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