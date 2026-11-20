국제에너지기구(IEA)가 호르무즈 사태를 ‘역대 최대 에너지 공급 충격’으로 진단하며 에너지 수입 의존도가 세계 최고 수준인 한국에 에너지 자립도를 높일 것을 권고했다.

20일 기후에너지환경부에 따르면 IEA는 이러한 내용의 ‘세계에너지전망 2026(World Energy Outlook 2026)’를 발표했다.

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장. 뉴시스

IEA는 한국과 일본을 세계에서 에너지 수입의존도가 가장 높은 국가로 지목했다. 분석에 따르면 한국은 에너지 순수입 규모가 전체 에너지 수요의 약 80%에 달했다. 원유와 천연가스는 사실상 전량 수입에 의존하고 있는 것으로 나타났다.

IEA는 올해 호르무즈 해협의 원유·가스 공급 차질을 ‘역대 최대 규모의 에너지 공급 충격’으로 규정했다.

올해 걸프 지역에서 원유 및 가스 공급 누적 손실분은 각각 28억 배럴, 가스 600억㎥이며 11월 현재도 위기 지속되고 있다. 경유 가격은 배럴당 200달러를 넘어 사상 최고치 기록했고 홍해 운송 위험, 러시아 공급 차질 등이 겹쳐 시장에 대한 영향력은 점점 커지고 있는 상황이다. 위기 전 호르무즈 통과 물량의 원유 약 80%, 액화천연가스(LNG)의 약 90%가 아시아로 수입됐던 만큼 우리나라를 비롯해 아시아 수입국에 피해가 집중될 것으로 전망됐다.

IEA는 우리나라가 2030년까지 재생에너지 설비용량을 100기가와트(GW)로 확대하는 등 계획된 에너지 정책을 제대로 이행할 경우 에너지 수입의존도를 낮출 수 있을 것으로 전망했다. 그러기 위해서는 송전망 확충, 전력계통 운영 개혁, 에너지저장장치(ESS) 등이 필요하다고 봤다.

또 한국의 경우 원전과 재생 에너지 전력 생산량도 커질 것으로 내다봤다.

2040년 풍력 발전량은 현재 5TWh(테라와트시) 미만에서 130TWh 이상으로 급증하고, 원자력 발전량은 185TWh에서 230TWh 이상으로 확대될 것으로 예상했다. 원전의 전체 발전량 대비 비중은 약 30%를 유지하는 반면, 가스 발전량은 175TWh에서 120TWh 미만으로 감소할 것으로 전망했다.

한국은 호주, 브라질 등과 함께 중동 위기 이후 전기차 판매가 2배 증가한 국가로 분류됐다. 한국과 일본의 최종에너지 소비 중 전력 비중인 전기화율은 현재 30%를 넘어 세계 평균인 23%를 웃돌고 있다. 2040년에는 40%를 초과할 것으로 전망됐다.

한편 IEA는 에너지 안보를 위한 정책만으로는 국제사회의 기후목표를 달성하기 어렵다고 지적했다.

현행정책 시나리오(CPS)에서 2100년 지구 평균기온 상승 폭이 약 2.9℃에 달하고, 발표정책 시나리오에서도 2.5℃ 상승할 것으로 내다봤다. 이에 따라 에너지 안보 강화와 별개로 온실가스 감축을 독립적인 정책 우선순위로 설정하고 추가적인 감축 조치에 나서야 한다고 밝혔다.

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