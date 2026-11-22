전북도가 서해안 관광권과 내륙을 연결하는 국도·국지도·지방도 8개 사업, 총연장 53㎞ 규모의 도로망 정비에 속도를 내고 있다. 일부 구간은 연말 개통을 앞두고 있어 지역 간 이동 편의와 관광지 접근성이 개선될 전망이다.

22일 전북도에 따르면 익산지방국토관리청, 시군과 함께 고창·부안 국도 2개 사업(11㎞)과 순창·정읍 국가지원지방도(국지도) 2개 사업(20㎞)을 추진하고 있다. 고창·남원 지방도 2개 사업(11.61㎞)은 이달 중 착공할 예정이며, 군산 대야~임피와 고창 성내~정읍 고부 등 2개 사업(11㎞)은 다음 달 준공을 목표로 막바지 공사가 진행 중이다.

전북 서해안과 내륙을 잇는 주요 도로 확포장 등 정비사업 구간도. 전북도 제공

익산국토관리청은 지난 9월 중순 고창 상하~해리 국도 22호선과 부안 진서 운호~석포 국도 30호선 공사에 착수했다. 고창 상하~해리 구간은 상하면 하장리에서 해리면 금평리까지 5.50㎞를 2차로로 개량하는 사업이다. 부안 진서 운호~석포 구간은 진서면 운호리에서 석포리까지 5.34㎞를 정비해 변산반도 해안권과 주요 관광지의 접근성을 높인다.

순창~구림 국지도 55호선은 순창읍 백산리에서 구림면 월정리까지 9.14㎞를 정비한다. 교통 여건에 따라 4차로 확장과 2차로 시설 개량을 병행한다. 정읍 부전~칠보 국지도 49호선은 부전동에서 칠보면 시산리까지 10.92㎞를 2차로로 개량하고 1.05㎞ 터널을 신설한다. 굴곡이 심한 기존 도로의 선형을 개선해 주행 안전성과 이동 편의를 높일 계획이다.

지방도 사업 가운데 고창~내장IC 3공구와 남원 대강~금지 구간은 이달 중 착공한다. 고창~내장IC 3공구는 3.88㎞를 정비해 호남고속도로 나들목과의 연계를 강화한다. 남원 대강~금지 구간은 대강면 방동리에서 금지면 상귀리까지 지방도 730호선 7.73㎞의 도로 폭을 넓히는 사업이다.

군산 대야~임피 지방도 711호선은 대야면 산월리에서 임피면 읍내리까지 4.70㎞를 기존 2차로에서 왕복 4차로로 확장한다. 고창 성내~정읍 고부 지방도 747호선은 고창 성내면 덕산리에서 정읍 고부면 관청리까지 5.80㎞를 확·포장한다. 두 사업에는 총사업비 766억원이 투입됐으며, 전북도는 포장 등 남은 공정을 집중 관리해 12월 준공과 개통에 차질이 없게 할 방침이다.

전북도는 국토교통부와 익산국토관리청, 시군 등 관계 기관과 협력해 사업별 추진 상황을 점검하고 공사 지연 요인을 줄일 계획이다. 전북도 관계자는 “서해안과 내륙을 잇는 도로망 확충을 차질 없이 추진해 도민 이동 편의와 관광·산업 활성화 등 지역 발전 기반을 강화할 것”이라고 말했다.

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