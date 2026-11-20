지난해 주택을 소유한 가구의 비중이 역대 최고치를 기록했지만, 무주택자였다가 유주택자로 전환한 경우는 감소한 것으로 나타났다. 가구 내 구성원 중 주택을 가진 비중이 늘었지만, 무주택자가 집을 새로 가진 경우는 줄어든 것이다.

20일 국가데이터처의 ‘2025년 주택소유통계’에 따르면 지난해 11월 기준 총 주택수 2018만1000호 중 개인이 소유한 주택은 1734만호로 85.9%를 차지했다. 전체 가구 대비 주택을 소유한 가구를 뜻하는 주택 소유율은 57.6%로 전년(56.9%)보다 0.7%포인트 상승하며 통계 작성 이래 가장 높은 수치를 기록했다.

서울 강남구에 위치한 부동산중개업소 모습. 연합뉴스

주택 소유율이 상승했지만, 이것이 유주택자의 증가를 의미하는 것은 아니다. 주택 소유율은 가구를 기준으로 집계하기 때문에 가구 내의 유주택자의 숫자가 각기 다를 수 있어서다.

연령별로 봤을 때 30세 미만(9.4→9.0%)을 제외한 모든 연령에서 주택 소유율이 상승했다. 70대(71.0→71.2%)의 주택 소유율이 가장 높았고, 60대(67.9→68.4%), 50대(65.1→65.9%), 80세 이상(64.3→65.6%), 40대(60.3→60.9%), 30대(36.0→36.1%) 순이었다.

2024년 11월 기준 무주택자가 지난해 11월 주택 소유자가 된 경우는 79만1000명이었다. 전년도(81만8000명) 대비 2만7000명(3.3%) 감소한 수치다. 무주택자였다가 유주택자로 전환한 경우가 한해 동안 감소했다는 의미다. 다만 이는 주택 소유 여부가 기준으로, 앞서 주택 소유율이 증가한 것과는 별개의 흐름이다. 집을 새로 취득한 경우는 감소했어도, 기존 소유자가 기존의 집을 계속해서 보유하거나 가구원 중 한명이라도 주택을 소유하면 주택 소유율은 오를 수 있다.

이같은 전제를 기준으로 무주택자가 유주택자로 전환하는 흐름 자체는 지난해 감소세로 전환했다. 무주택자에서 유주택자로 전환한 경우는 2021년 103만6000명에서 2022년 68만6000명으로 줄었으나, 2023년 71만9000명, 2024년 81만8000명으로 증가 흐름을 보였다. 그러나 올해는 3년 만에 증가세가 꺾였다.

동시에 유주택자가 무주택자가 된 경우도 줄었다. 지난해 무주택 전환자는 35만1000명으로 전년도의 36만5000명보다 1만4000명 감소했다. 새롭게 집을 소유한 사람이 줄어든 동시에 기존 소유자가 무주택자로 바뀌는 흐름도 약해진 셈이다.

다만 이같은 추이로 시장의 흐름을 단정 짓긴 어렵다는 것이 데이터처의 설명이다. 데이터처 관계자는 “지난해 유주택자 전환이 전년 대비 감소하긴 했으나, 전체적인 추이에선 크게 줄어든 것으로 보기 어렵다”며 “인구구조의 변화로 연계된 숫자가 줄어든 것으로 보인다”고 말했다.

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