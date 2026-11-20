최은옥 교육부 차관이 19일 오전 세종시 정부세종청사에서 2027학년도 대학수학능력시험 진행 상황을 설명하고 있다. 뉴시스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위가 총 111건 적발된 것으로 최종 집계됐다. 전날 발표한 98건보다 13건 늘어난 수치다.

20일 교육부에 따르면 전자기기 관련 부정행위 111건 가운데 위급재난문자 발송으로 적발된 사례는 54건, 문자 발송과 관계없이 적발된 사례는 52건이었다. 시험 중 스마트기기를 활용한 부정행위는 5건으로 확인됐다.

위급재난문자 발송으로 적발된 사례는 1차 문자(오전 8시30분) 31건, 2차 문자(오후 2시21분) 11건, 3차 문자(오후 2시57분) 12건이었다. 전날까지 4교시 종료 기준으로 집계한 49건보다 5건 증가했다.

지역별로는 서울이 20건으로 가장 많았다. 이어 경기 8건, 인천·충북 각 6건, 전남·광주 3건, 부산·대구·대전·경북 각 2건, 울산·경남·제주 각 1건이었다.

위급재난문자와 관계없이 적발된 사례는 52건으로 전날 발표한 44건보다 8건 늘었다. 지역별로는 서울 18건, 경기 12건, 인천 6건, 대전·충북·충남·경북 각 3건, 대구 2건, 부산·경남 각 1건이었다.

시험 중 스마트기기를 활용한 부정행위 5건은 스마트안경 사용(충남), 소형 카메라와 무선이어폰 사용(경기), 스마트폰으로 문제지 촬영(서울), 화장실에서 스마트폰 사용(서울·경기) 2건이다.

교육부는 전날 발표한 수치가 4교시까지 취합된 잠정 집계 결과이며, 이후 5교시까지 각 시험장의 추가 보고와 확인 결과를 반영하면서 적발 건수가 늘었다고 설명했다. 세부 물품과 부정행위 유형 등은 추가 분석·확인 중이다.

학교가 부정행위 여부를 판단한 자료와 결과서를 한국교육과정평가원에 송부하면, 평가원은 각 시도교육청에서 접수한 부정행위 사례를 대상으로 부정행위처리위원회와 심의위원회를 열어 1차 처분을 내릴 예정이다.

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