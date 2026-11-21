미국의 방송인 메긴 켈리가 배우 레오나르도 디카프리오의 52번째 생일 파티 이후 그의 외모와 사생활을 공개적으로 비난해 논란이 일고 있다.

19일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스 등에 따르면 켈리는 지난 18일 자신이 진행하는 시리우스XM 라디오 프로그램 ‘더 메긴 켈리 쇼’에서 디카프리오의 외모와 연애 행태를 강하게 비판했다.

켈리는 방송에서 디카프리오의 생일 파티에 참석하기 위해 버스에서 내리는 여성들의 사진과 지난달 하와이 해변에서 포착된 디카프리오의 상반신 사진을 나란히 보여줬다. 이어 디카프리오를 향해 “지금 그는 뚱뚱하고 부어 있으며 지저분하다. 역겨울 정도로 게으르고 흐트러진 사람처럼 보인다”고 말했다.

연합뉴스

켈리는 “예전에는 정말 아름다웠고 미국 여성 대부분이 그를 원했을 정도로 인기가 많았다”며 “그가 스스로 이런 모습이 된 것은 자기애의 결과라고 생각한다”고 주장했다.

디카프리오의 생일 파티에 참석한 여성들에게도 비판을 가했다. 켈리는 “레오의 파티에서 장식품 역할을 할 생각이라면 체지방률이 0%여야 할 것”이라며 여성들의 외모를 강조하는 파티 분위기를 비꼬았다. 파티에 참석한 여성들이 남성 참석자들을 위한 볼거리처럼 취급됐다는 취지다.

그는 디카프리오의 연애 방식도 문제 삼았다. 디카프리오가 주로 25세 이하 여성과 교제해 왔다는 점을 언급하며 “불법은 아니지만 역겹고 불쾌한 일”이라고 말했다. 현재 디카프리오와 교제 중인 모델 비토리아 세레티는 28세다.

켈리는 디카프리오의 건강 상태에 대해서도 근거가 확인되지 않은 추측을 내놓았다. 그는 사진 속 배우의 모습을 두고 약물에 취한 사람처럼 보인다고 주장하면서도 “약물을 복용했다는 증거는 없다”고 덧붙였다.

디카프리오는 지난 11일 52번째 생일을 맞았으며, 14일 미국 로스앤젤레스에서 지인들과 생일 파티를 열었다. 행사에는 배우 토비 맥과이어, 알 파치노, 케이시 애플렉, 올랜도 블룸, 모델 카라 델레바인, 가수 50센트, 저스틴 트뤼도 전 캐나다 총리 등이 참석했다. 여자친구인 세레티도 자리를 함께했다.

켈리의 발언이 알려지자 온라인에서는 그의 비판이 지나치다는 반응과 유명인의 사생활 및 외모를 공개적으로 평가할 수 있다는 의견이 엇갈렸다. 디카프리오 측은 관련 보도에 별도의 입장을 내놓지 않았다.

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