미국 신시내티 동물원의 유명 하마 ‘피오나’가 관람객이 실수로 떨어뜨린 털모자를 삼킨 뒤 치료를 받았으나 결국 숨졌다.

19일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 신시내티 동물원은 이날 아홉 살 된 나일하마 피오나는 사망했다고 발표했다.

사고는 지난 8일 발생했다. 동물원 관람객이 털모자를 공중으로 던졌고, 모자가 천장 선풍기에 부딪힌 뒤 관람 구역 위쪽의 작은 틈을 통해 피오나의 사육 공간으로 떨어졌다. 동물원 측은 관람객의 고의가 아닌 사고였다고 설명했다.

연합뉴스

그러자 피오나는 바닥에 떨어진 모자를 삼켰다. 처음에는 별다른 이상 증상을 보이지 않았지만 이후 식욕이 떨어졌고, 동물원 수의사들은 약 11일 동안 24시간 집중 관찰과 치료를 진행했다. 수의사들은 수액과 진통제, 구토 억제제를 투여하고 소화기관에서 모자가 배출되도록 다양한 방법을 시도했다.

수의사들은 말 농장에서 진동판을 빌려와 피오나가 하루 여러 차례 그 위에 서 있도록 했다. 진동을 통해 장의 움직임을 촉진하고 이물질이 배출되도록 유도하기 위해서였다. 약 2.7m 길이의 내시경을 이용한 대장 검사와 초음파 검사도 진행했다.

수술의 경우 성체 하마는 위험성이 높아 시행하기 어려웠다. 하마는 마취가 까다롭고 소화기관 구조도 복잡해 이물질의 정확한 위치를 확인하고 제거하기 어려운 것으로 알려졌다.

결국 모자를 제거하지 못하면서 피오나는 합병증으로 사망했다. 동물원 측은 “수의사와 사육사들이 피오나를 살리기 위해 할 수 있는 모든 노력을 기울였지만 결국 이겨내지 못했다”고 전했다.

2017년 1월 신시내티 동물원에서 태어난 피오나는 예정일보다 약 6주 일찍 출생한 데다 당시 몸무게가 13㎏에 불과해 생존 가능성이 낮았다. 스스로 서거나 어미의 젖을 먹기도 어려웠다.

그러나 동물원 직원들의 집중적인 보살핌으로 건강을 회복했다.

동물원이 성장 과정을 사진과 영상으로 공개하면서 피오나는 세계적인 관심을 받았다. 어린이책과 각종 기념품이 제작되기도 했다. 2022년에는 남동생 프리츠가 태어나 함께 생활해왔다.

피오나의 사망 소식이 알려지자 동물원 방문객과 팬들은 입구에 마련된 피오나 동상 주변에 꽃과 추모 카드를 놓으며 애도를 표했다.

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