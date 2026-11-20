내부 직원에 의해 80억원대 공금 횡령 사고가 일어난 경기 김포FC 존립 여부를 시민·관련기관·팬들이 추후 결정하게 될 전망이다. 이번 사태와 관련해 시는 회계담당자와 사무국장·선수단장에 대해 중징계를 요구하고, 기관장의 경우 해임을 김포FC에 통보할 계획이다.

이기형 김포시장은 20일 ‘김포FC 특별조사 결과보고’ 기자회견을 열어 “그간 경위뿐 아니라 기관 운영상의 구조적 문제까지 확인했다. 책임져야 할 부분은 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

시는 지난 7월 김포FC 소속 직원의 58억원 법인자금을 횡령한 사실을 파악하고 경찰에 고소한 바 있다. 이후 3개월간의 특별조사에서 법인계좌 거래내역 약 1만2000건과 회계시스템 지출자료 8200여건 등 모두 2만건의 분석이 이뤄졌다.

이 과정에서 당초 드러난 2026년 58억원 외에도 2023년 1억9000만원, 2025년 23억1000만원 등 25억원의 추가적 자금 유출이 있었다. 2023∼2026년 52차례에 걸쳐 총 83억1000만원이 외부로 빠져나간 것이다. 이때 돌려막기식 자금운용과 허위보고 수법이 동원됐다.

조사 과정에서 구조적 내부통제 부실이 나타났다. 대규모 횡령을 조기에 발견하거나 차단하지 못한 원인으로 꼽힌다. 한 사람에게 예산·결산, 수입·지출 및 법인계좌 관리 등 자금 업무가 과도하게 집중돼 있었다. 또 회계업무 총괄의 경영지원팀장 직위가 장기간 공석으로 검증 시스템이 작동하지 않았다.

시는 별도로 다수 부적정 사례를 찾아냈다. 이사회 의결사항 이행과 예산편성 및 변경 절차를 비롯해 법인카드 발급 사용 미흡, 재무지표 확인 및 검증 불이행, 사업비 정산 부실이 포함됐다. 시는 기관경고 1건, 수사의뢰 1건, 시정 11건, 주의 14건, 통보 4건, 개선 34건, 권고 1건 등 행정상 조치를 취했다.

시는 동일 사례의 재발 방지를 위해 다중적 내부통제체계 구축을 수립한 상태다. 회계와 자금관리 권한은 분리하고, 지출 단계별 확인·승인, 상호검증 절차를 강화하는 게 골자다. 동시에 금융거래내역을 실시간으로 확인이 가능하도록 한다.

이 시장은 “김포FC의 재무·회계 관리 및 내부통제 실태는 시민들의 기대와 신뢰에 부합하지 못했다”며 “김포FC 정상 운영 및 존립 여부와 관련된 사항은 향후 시민들을 포함해 시의회·팬들과 지속적으로 의견을 나눌 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지