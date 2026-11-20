이재명 대통령은 20일 “오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 김영삼 대통령님의 발자취를 따르겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 11주기 추도식 추도사에서 “어떠한 난관 앞에서도 국민의 더 나은 삶이라는 하나의 이정표를 향해 흔들림 없이 뚜벅뚜벅 걸어가겠다”며 이같이 밝혔다. 이날 추도사는 최인호 청와대 정무수석이 대독했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항으로 귀국해 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 이 대통령과 김 여사는 지난 16일부터 3박 4일간 필리핀에서 열린 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 중국 선전에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석했다. 연합뉴스

이 대통령은 김 전 대통령이 재임 시절 추진했던 개혁들을 언급하며 임기 중 개혁 작업에 더 박차를 가하겠다는 의지를 드러냈다.

김 전 대통령의 대표적 개혁 정책인 ‘금융실명제’를 두고선 “어둠 속 숨은 돈이 불의를 키우던 낡은 시대를 끝내셨다”며 “국민주권정부는 대통령님의 뜻을 이어 주가조작과 시세조종 세력을 엄단하고 부당이득을 철저히 환수하며, 시장 질서를 흔드는 행위를 뿌리 뽑겠다”고 약속했다.

김 전 대통령의 민간 지방자치 시행 업적을 기리며 지역 균형 발전 기조도 재확인했다. 이 대통령은 “대통령님께서는 지역 주민들이 자신들의 공복을 직접 뽑는 민선 지방자치 시대를 여셨다. 저 역시 그 제도가 길러낸 단체장 출신”이라며 “대통령님의 뜻을 따라 주민들의 주권을 강화하는 한편, 전국의 각 지역이 국가 발전의 주역으로 거듭날 수 있도록 지역의 잠재력과 경쟁력을 키워나가겠다”고 다짐했다.

김 전 대통령이 해양수산부를 신설했던 점도 거론하며 “대통령님께서 바라보셨던 대한민국의 바다가 이제 세계를 향해 더욱 활짝 열리고 있다. 정부는 우리의 바다를 대한민국의 신성장 동력으로 완성해 해양 강국 대한민국 시대를 꽃피울 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “기득권의 벽을 정면으로 돌파했던 거산(巨山·김 전 대통령 호)이라는 튼튼한 반석이 있었기에 저를 비롯한 후배들은 국민의 더 나은 삶을 위한 변화를 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있었다”고 강조했다. 그러면서 “대통령님께서 닦은 길을 따라 걷는 후배 국정 책임자가 되어보니 ‘개혁이 혁명보다 어렵다’고 하셨던 그 말씀의 무게를 여실히 느끼게 된다”며 “대통령님의 그 말씀에는 개혁은 한 번의 선언만으로 이뤄지는 것이 아니라, 최대한의 공감 아래, 모두가 함께 노력해 나가야 비로소 완성될 수 있다는 뜻도 담겨 있을 것”이라고 했다.

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