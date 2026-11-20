금요일인 20일 아침 충남 서해안과 내륙 곳곳에 눈이 내렸다. 오전 9시 10분 보령 도서를 끝으로 충남에 내려졌던 대설주의보는 모두 해제됐다. 충남 서해안에는 밤까지 곳에 따라 비나 눈이 이어질 전망이다. 밤사이 기온이 다시 영하로 떨어지면서 눈이 녹은 도로와 보행로에 살얼음이 생길 수 있다.

한 나무에 붉은 나뭇잎 위로 하얀 눈이 소복이 쌓여 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이날 오전 6시 충남 서해안과 일부 내륙에는 시간당 3㎝ 안팎의 강한 눈이 내리는 곳이 있었다. 오전 5시 기온은 천안 영하 2.4도, 대전 영하 0.5도, 부여 영하 0.3도, 보령 영하 0.2도였다. 기상청은 오전 9시 아산·서산·태안·서천·부여·청양과 보령 육지, 홍성 동부·서부의 대설주의보를 해제했다. 보령 도서의 주의보는 10분 뒤 해제됐다.

오전 5시 발표된 지역 예보에서 이날 하루 예상 적설량은 충남 서해안 2~7㎝, 대전·세종·충남 내륙 1~5㎝, 충북 중·남부 1㎝ 안팎이다. 대전·세종과 충남 내륙은 오후 3시 무렵까지 곳에 따라 비나 눈이 오겠다. 충북 중·남부도 낮 한때 눈이 내리는 곳이 있겠다.

서해안에는 강풍도 불겠다. 당진·서산·홍성 서부에는 오전 8시부터 강풍주의보가 발효됐으며, 기상청은 늦은 오후 해제를 예고했다. 대전·세종·충남의 낮 최고기온은 3~5도로 평년보다 낮겠다. 토요일인 21일 아침 최저기온은 영하 7~3도, 일요일인 22일은 영하 7~2도로 예보됐다.

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