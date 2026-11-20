삼성디스플레이가 글로벌 게임사들과 손잡고 게이밍 모니터 시장 공략을 강화한다. 모니터용 유기발광다이오드(OLED) 시장에서 70%가 넘는 점유율을 확보한 가운데 퀀텀닷(QD)-OLED의 화질과 응답속도를 앞세워 프리미엄 게이밍 시장에서 입지를 넓힌다는 전략이다.

부산 벡스코에서 열린 지스타 2026 크래프톤 부스에서 관람객들이 삼성디스플레이의 QD-OLED를 탑재한 게이밍 모니터로 타래:언바운드를 체험하고 있다. 삼성디스플레이 제공

삼성디스플레이는 20일 부산 벡스코에서 열리고 있는 국내 최대 게임 전시회 지스타 2026에서 CD 프로젝트 레드, 크래프톤과 협력해 QD-OLED 게이밍 체험존을 운영한다고 밝혔다. 행사는 지난 19일 개막해 오는 22일까지 이어진다.

이번 전시에는 MSI의 27형 QHD 모니터 MAG 272QP QD-OLED X24와 삼성전자의 32형 4K(UHD) 모니터 오디세이 OLED G8 등 QD-OLED를 탑재한 모니터 총 92대가 투입됐다. CD 프로젝트 레드 부스에서는 오픈월드 역할수행게임(RPG) 더 위쳐 3: 와일드 헌트-리마스터와 사이버펑크 2077을 QD-OLED 모니터로 즐길 수 있다.

크래프톤 부스에는 액션 어드벤처 게임 에이지 트위스터와 다크 판타지 액션 RPG 타래: 언바운드를 체험할 수 있는 공간이 마련됐다. 두 명이 하나의 화면으로 함께 게임을 즐기는 에이지 트위스터를 통해 시청 각도에 관계없이 균일한 화질을 구현하는 QD-OLED의 광시야각 성능을 선보인다.

삼성디스플레이는 올해 중국 상하이 빌리빌리월드, 독일 쾰른 게임스컴 등 주요 글로벌 게임 전시회에 잇달아 참가하며 게이밍 시장에서 접점을 확대하고 있다. 게임 콘텐츠를 통해 QD-OLED의 성능을 소비자에게 알리고, 글로벌 게임사와의 공동 마케팅으로 모니터 수요를 늘린다는 구상이다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성디스플레이의 모니터용 OLED 출하량 점유율은 2023년 65%에서 2024년 71%, 지난해 75%로 상승했다.

정용욱 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 “앞으로도 글로벌 게임사와 지속적으로 협력해 고성능 프리미엄 게이밍 모니터 저변을 넓히는 한편 중저가 제품까지 제품군을 다양화해 더 많은 소비자가 QD-OLED 모니터를 경험할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

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