삼성바이오로직스 상생노동조합이 한국노동조합총연맹(한국노총)에 가입했다. 사측의 임금 6.2% 선적용 제안에도 불구하고, 노조가 상급노조에 가입해 협상은 한국노총 측에 맡기고 파업에 집중하겠다는 입장을 밝히면서 노조가 당초 출범 당시 내세웠던 ‘탈정치·독립 노조’라는 핵심 정체성을 스스로 부정한 행보로 비판받고 있다. 제약·바이오 업계에선 글로벌 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장에서 수주 경쟁이 치열해지는 상황에서 노사 갈등이 장기화할 경우 사업 운영에 부담이 될 수 있다는 우려도 나온다.

지난 18일 서울 영등포구 한국노동조합총연맹에서 열린 삼성바이오로직스 상생노동조합 한국노총 가입 조합원 총투표 결과 발표 및 부당노동행위 규탄 기자회견에서 박견우 한국노총 화학노련 위원장(왼쪽)과 박재성 삼성바이오로직스 노동조합 위원장이 인준증 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

◆6.2% 인상 카드에도 투쟁 나선 노조

20일 업계에 따르면 삼성바이오로직스 노조는 지난 18일 이날 서울 여의도 한국노총 회관에서 기자회견을 열고 한국노총 전국화학노동조합연맹(화학노련) 가입을 알렸다. 선거인 3794명 가운데 3172명(83.6%)이 투표에 참여해 찬성은 2786표(87.8%), 반대는 386표(12.1%)였다. 박재성 삼성바이오로직스 노조 위원장은 “파업에 나선 조합원들을 지키기 위해 한국노총과 힘을 합친다”고 주장했다.

이번 상생노조의 한노총 가입은 회사의 임금 인상 6.2% 소급적용 제안에도 불구하고 이뤄졌다. 삼성바이오로직스는 지난 17일 재개한 임금단체협상 교섭에서 기존에 제시한 평균 임금 인상률 6.2%를 12월 급여부터 적용하고, 올해 3월 이후 지급된 고정급과 법정수당, 각종 성과급에도 소급 적용할 계획을 밝혔다. 하지만 노조는 기본급 9.5% 인상과 연간 세전 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 배분할 것을 요구하고 있다. 올 한해 재계를 뒤흔들었던 삼성전자 노조의 N% 성과급을 동일하게 주장하고 있다.

상생노조는 지난해 연말부터 회사를 향한 전방위적 압박을 이어왔다. 지난 6일부터는 품질관리(QC), 품질보증(QA), 물류 등 생산 지원 부서를 중심으로 두 번째 부분파업을 진행하고 있다. 파업 참여 인원은 약 500명으로 알려졌다. 일부 부서에서는 다음 달 4일까지 파업을 이어갈 예정이다.

이번 노조의 한노총 가입은 법원의 가처분 결정으로 인해 파업의 동력을 상실한 노조가 우회로를 찾았다는 분석이다. 앞서 법원은 지난달 핵심 생산공정 9곳에 대한 쟁의행위(파업)를 제한하는 가처분 결정을 내렸다. 사실상 사측의 손을 들어준 결과다. 법적 테두리 안에서 현장 생산 라인을 멈추는 방식이 불가능해지자, 노조는 투쟁의 무대를 공장 밖으로 넓히는 전략을 택했다. 김동명 한국노총 위원장은 삼성바이오로직스가 제기한 쟁의행위 금지 가처분 항고를 기각해 달라는 탄원서를 법원에 제출했고, 국회에서 열린 노조 기자회견에 강석윤 한국노총 상임부위원장이 참석해 연대 의사를 밝히는 등 이미 전방위로 한국노총의 대관·정치력을 동원하고 있다.

◆상위노조 가입에 정치적 도구화 우려도

상생노조는 당초 기존 노동운동의 투쟁 일변도와 정치적 편향성에 거부감을 느낀 MZ세대 사원들이 결집하며 성장했다. 상생노조는 지난 6월 삼성그룹 초기업노조를 탈퇴할 때만 해도 독자적인 실리 노선을 강조했다. 삼성전자의 임금 인상과 인사 제도 개선을 둘러싼 노사 갈등이 이어지면서 초기업노조 소속 활동보다 독자 노선을 통한 개별 임단협 교섭이 실익이 크다는 판단이었다. 하지만 독자 노조 전환 약 5개월 만에 상급단체에 편입하면서 스스로 존재 이유를 퇴색시켰다는 지적이 나온다. 여기에 자체적인 협상력과 대안 제시로 돌파하기보다, 외부 거대 조직의 힘에 기대는 손쉬운 방식을 택했다는 비판도 제기된다.

지난 18일 서울 영등포구 한국노동조합총연맹에서 열린 삼성바이오로직스 상생노동조합 한국노총 가입 조합원 총투표 결과 발표 및 부당노동행위 규탄 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

일각에선 이번 한노총 가입으로 인한 정치적 도구화에 대한 우려도 나온다. 삼성전자 및 핵심 계열사 과반 노조를 확보한 한국노총이 대정부 교섭력과 정치적 입지를 넓힐 가능성이 크고, 오히려 개별 사업장 조합원들의 순수한 처우 개선 요구는 뒷전으로 밀릴 위험도 있다. 명목상 교섭권은 단위 노조에 있다고 하지만, 상급단체의 조직적·법률적 지원을 받는 대가로 상급단체의 총파업 지침이나 정치적 연대 활동에서 완전히 자유롭기는 어렵다. 실제 상생노조는 교섭은 한국노총에 위임하고, 파업에 집중하겠다는 입장을 이미 사측에 밝힌 상황이다.

한국노총은 최근 삼성전자 및 관련 계열사를 중심으로 노조를 규합하며 세를 키우고 있다. 전국삼성전자노동조합과 삼성디스플레이노동조합, 삼성SDI울산노동조합, 삼성전자서비스노동조합, 에스원노동조합이 전국금속노동조합연맹 소속이고, 상생노조와 삼성웰스토리노종조합 등이 산하 전국화학노동조합연맹에 가입했다. 전국공공노동조합연맹에는 삼성화재 노동조합과 삼성생명 노동조합 등이 가입하는 등 삼성전자의 핵심 계열사 위주로 연대를 강화하는 추세다. 상급단체인 한노총의 개입으로 노사 문제가 개별 기업의 경영 현실을 넘어 정치·사회적 이념 대립으로 비화할 경우, 유연한 타협점은 좁아지고 갈등 비용만 커져 결국 조합원들의 일터인 기업 경쟁력마저 약화할 수 있다는 우려가 나온다.

◆경쟁 치열해는데 노조 리스크는 장기화

업계에서는 노사 갈등 장기화로 자칫 생산 안정성과 고객사 신뢰에 영향을 미칠 가능성에 주목하고 있다. CDMO 사업은 글로벌 제약사와의 계약에 따라 의약품을 생산하는 만큼 품질관리와 납기 준수가 중요하다. 스위스 론자와 중국 우시 등 글로벌 CDMO 기업들이 수주 경쟁을 벌이고 있다. 미국이 중국 바이오기업을 겨냥한 생물보안법을 제정하면서 글로벌 공급망 재편 움직임도 나타나고 있다. 여기에 주요 CDMO 기업들이 생산시설 확충에 나서고 신규 업체들의 시장 진입도 이어지면서 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 삼성바이오로직스는 최근 스위스 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 약 2조7000억원 규모의 유상증자를 마무리하며 사업 확장을 추진 중이다.

국내에서도 변화가 일어나고 있다. 셀트리온을 비롯해 최근엔 롯데바이오로직스도 송도 바이오캠퍼스에 제1공장을 준공하며 경쟁채비를 마친 상태다. 업계에선 생산물량을 늘리려는 셀트리온과 초기 시장 진입 및 글로벌 수주가 절실한 롯데아비오로직스가 연합전선을 구축할 것으로 보고 있다. 생산능력에선 삼성바이오로직스(총 84만5000ℓ)가 경쟁사(셀트리온31만6000ℓ·롯데바이오로직스16만ℓ)를 압고하고 있지만 문제는 고객사의 ‘글로벌 수주 절벽’이다. 업계는 노조의 이 같은 행보가 지속할 경우 회사의 수주 경쟁력에 결정적 악재로 작용할 것으로 전망하고 있다. 항암제 등 바이오의약품은 환자 생명과 직결돼 단 며칠의 생산 지연도 용납되지 않는다. 글로벌 빅파마들이 CDMO 파트너를 선정할 때 가장 엄격하게 따지는 조건 역시 공장의 무중단 가동과 ‘공급망 안정성’이다. 매년 파업이나 가동 중단 위험이 도사린 기업에 수조 원대 물량을 맡길 고객사는 없다는 것이 업계의 공통된 시각이다.

업계의 한 관계자는 “노사 갈등이 장기화돼 공장 가동 리스크가 부각될수록 글로벌 경쟁사들만 반사이익을 챙기게 되고, 삼성바이오로직스는 수년간 공들여 쌓아온 K바이오 초격차 지위를 잃어버릴 수 있다”고 했다.

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