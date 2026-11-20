삼성전자가 반도체(DS)부문의 전영현 부회장, 모바일·가전(DX)부문의 노태문 사장이 이끄는 2인 CEO(최고경영자) 체제를 유지하는 경영전략을 선택했다. 대신 두 부문장의 메모리·MX(모바일경험)사업부장 겸직을 해제해 미래사업에 집중하도록 하는 한편, 역대 최대 실적을 달성한 반도체 부문에서 사장 승진자 3명을 모두 발탁하며 성과주의 인사 철학을 분명히 했다.

삼성전자 전영현 DS 부문장(부회장·왼쪽)과 노태문 DX부문장(사장). 삼성전자 제공

삼성전자는 20일 사장 승진 3명, 위촉업무 변경 3명 등 총 6명 규모의 2027년 정기 사장단 인사를 발표했다. 전 부회장과 노 사장을 유임해 사업의 연속성을 유지하면서 반도체 사업의 성과를 보상하고 미래 성장동력 확보에 무게를 뒀다. AI(인공지능) 반도체 시장의 급성장과 글로벌 경쟁 심화 속에서 경영진 교체에 따른 불확실성을 최소화하고, 검증된 리더십을 바탕으로 기존 사업의 성장세를 이어가겠다는 판단으로 풀이된다.

여기에 두 부문장이 겸직했던 사업부장 자리를 해소시켰다. 전 부회장은 메모리사업부장직을 내려놓고 DS부문장으로서 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 강화에 주력한다. 삼성전자 파운드리는 3분기 고대역폭메모리(HBM)용 베이스 다이와 첨단 공정 매출이 늘면서 실적이 개선됐다.

전 부회장이 내녀놓은 신임 메모리사업부장에는 황상준 메모리개발담당 부사장이 사장으로 승진해 선임됐다. 황 사장은 D램 설계팀장과 마케팅팀장, D램개발실장 등을 두루 거친 전문가다. 2025년 말부터 메모리개발담당 겸 D램개발실장을 맡아 D램과 HBM(고대역폭메모리) 등 메모리 제품의 경쟁력 강화를 주도했다. AI 시대 메모리 기술 경쟁력 강화와 사업 혁신을 이끌 적임자로 평가된다.

노 사장은 모바일경험(MX)사업부장 겸직을 해제하고 대표이사 겸 DX부문장, RX사업추진실장 직책을 유지한다. 앞으로 로봇 등 새로운 성장사업을 준비하는 데 주력한다는 설명이다. 신임 MX사업부장은 최원준 사장이 맡기로했다. 최 사장은 기존 MX사업부 최고운영책임자(COO) 겸 개발실장으로 갤럭시 스마트폰 개발을 이끌어 왔다. 삼성전자는 최 사장이 갤럭시S26 시리즈·갤럭시Z폴드8 시리즈 등을 연이어 성공시키는 데 기여했다고 평가했다. 앞으로 폴더블폰, 온디바이스 AI, 웨어러블 분야 혁신을 이끌 것으로 기대하고 있다.

이번 인사에서 주목할 부분은 사장 승진자 3명이 모두 DS부문에서 나왔다는 점이다. 역대 최대 실적을 달성한 반도체 사업의 성과를 보상하고 기술 경쟁력 강화에 기여한 인재를 중용하는 성과주의 원칙이 반영됐다. 삼성전자는 지난 3분기 영업이익 107조4000억원을 중 DS부문에서 106조5000억원이 발생했다.

삼성전자 최원준 사장(왼쪽부터), 황상준 사장, 조상연 사장, 이종명 사장. 삼성전자 제공

신임 메모리사업부장을 맡게된 황 부사장을 포함해 시스템LSI사업부장의 조상연 DSA총괄(반도체 미주법인) 부사장, DS부문 최고기술책임자(CTO)인 이종명 반도체연구소 공정개발실장 부사장도 사장으로 승진했다. 조 사장은 시스템LSI사업부 A-Project팀장(전장용 반도체), 메모리사업부 소프트웨어(SW)개발팀장 등을 거쳐 2024년 12월부터 DSA총괄을 맡아 미주 반도체 사업을 이끌었다. 기술 전문성과 글로벌 고객 대응 경험을 바탕으로 시스템LSI 사업의 체질 개선과 신규 고객 확보에 주력할 전망이다.

이 부사장은 반도체연구소장을 겸임한다. 이 사장은 2022년 6월 반도체연구소 공정개발실장을 맡아 D램, 낸드, 파운드리 등 반도체 전제품 신공정 개발을 주도해 왔다. 28년 이상 축적한 공정 기술 전문성을 바탕으로 미세공정의 기술적 한계를 극복하고 차세대 공정 개발에 속도를 낼 것으로 기대된다.

삼성전자 관계자는“2인 대표이사 체제를 유지하며 부문별 핵심사업 경쟁력과 사업간 시너지를 강화하는 동시에 미래사업 경쟁력 강화를 적극 추진할 것”이라며 “지속성장 가능한 기반 구축에 주력할 계획”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 부사장 이하 2027년도 정기 임원인사와 조직개편도 조만간 확정해 발표할 예정이다.

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