장난감과 보드게임에 마약을 숨겨 국내로 들여온 20대 일당이 세관당국에 붙잡혔다. 이들은 200만원 상당의 가상자산을 받는 대가로 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

관세청 서울본부세관은 항공 특송화물로 대마초를 밀수입한 A씨(26)와 범행을 총괄한 B씨(26)를 마약류관리법 위반 혐의로 검거했다고 20일 밝혔다.

관세청 서울본부세관(이하 서울세관)은 지난 7월 미국으로부터 항공 특송화물을 통해 대마초 총 2.5kg을 몰래 들여온 A씨(남, 26세)와 범행을 총괄한 친구 B씨(남, 26세)를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검거했다고 20일 밝혔다. 사진은 3회차 반입 적발 물품 포장. 이번 사건은 장난감과 보드게임 내부에 마약을 숨겨 정상 물품인 것처럼 위장해 세관의 엑스레이(X-ray) 검사를 피하려 한 지능적인 범죄였다. 뉴시스, 관세청 제공

서울세관에 따르면 이들은 장난감과 보드게임 내부에 마약을 숨겨 정상 물품인 것처럼 위장해 세관의 엑스레이(X-ray) 검사를 피한 것으로 조사됐다. 서울세관은 택배 수취인 정보와 통관 기록, X-ray 이미지, 과거 배송 이력 등을 종합적으로 분석해 2025년 9월부터 2026년 1월까지 동일한 수법으로 대마초를 3차례 밀수입한 A씨를 먼저 특정했다. A씨는 검거 직후 스마트폰을 초기화하는 등 증거인멸을 시도하고 혐의를 부인했으나, 세관은 디지털포렌식 등을 거쳐 B씨까지 붙잡았다.

이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 중간에 배송지를 변경했지만, 세관당국이 물품을 직접 수령하는 현장을 포착해 검거했다.

B씨는 텔레그램에서 신원불명의 윗선으로부터 200만원을 주겠다는 제안을 받고 A씨와 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

윤청운 서울세관 조사1국장은 “청년들이 고액 알바라는 달콤한 유혹에 빠져 마약 범죄의 하수인으로 전락하는 사례가 늘고 있다”며 주의를 당부했다.

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