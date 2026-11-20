이재근 KB금융지주 회장이 20일 정식 선임됐다.

KB금융지주의 한 지점. 연합뉴스

KB금융은 이날 서울 여의도 본사에서 임시 주주총회를 열어 이 회장 선임 안건을 의결했다. 이 회장 선임 안건에 대한 사전에 의결권을 행사한 주식 수는 총 2억7079만1483주로 집계됐다. 의결권 있는 발행주식 총수 대비 찬성률은 76.14%, 출석 주식 수 대비 찬성률은 97.69%를 기록했다.

KB금융은 회장 추천 사유에 대해 “34년간 KB에 재직하며, 재무·전략·글로벌·자산관리(WM) 등 그룹 핵심직무를 두루 경험하며 금융산업 전반에 대한 깊은 전문성과 통찰력을 갖췄다”며 “특히 지주 재무기획부장과 CFO 재임 시 LIG손해보험, 현대증권, 우리파이낸셜 인수를 주도하며 그룹의 비은행 포트폴리오를 다각화하는 데 크게 기여했다”고 밝혔다.

이어 “다양한 이해관계자와의 상생을 위한 소통 리더십을 갖췄다”면서 “급변하는 금융환경과 머니무브 가속화 속에서도 그룹의 잠재력을 극대화할 수 있는 강력한 실행력을 입증해왔다”고 평가했다.

앞서 KB금융 회장후보추천위원회(회추위)는 지난 9월 이 회장을 신임 회장 최종 후보로 추천했다. 이 회장 임기는 이달 21일부터 3년 동안이다. 취임식은 월요일인 23일 열린다.

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