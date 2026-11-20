정동영 통일부 장관이 20일 미셸 스틸 주한미국대사와 제네비어 브런슨 유엔군사령관을 잇달아 만난다.

정동영 통일부장관. 뉴스1

통일부에 따르면 정 장관은 이날 오전 스틸 대사를 접견해 한반도 정세와 한·미 협력 방안을 논의한다. 정 장관은 도널드 트럼프 미 대통령이 거듭 추진 의지를 밝힌 북·미 정상회담의 성사 필요성을 언급하고, 한·미 정상의 ‘피스메이커·페이스메이커’ 역할을 이행하기 위한 양국의 공조를 강조할 것으로 보인다.

정 장관과 스틸 대사의 상견례는 스틸 대사가 지난 7월 말 부임한 지 약 4개월 만이다. 주한미국대사가 통상 부임 직후나 한 달 안에 통일부 장관을 예방한 전례에 비춰 이례적으로 늦다. 스틸 대사는 그간 외교부 장관과 국방부 장관과는 면담했다. 정 장관의 ‘구성 우라늄 농축시설’ 발언 이후 미국이 일부 대북 정보 공유를 제한한 조치와 관련이 있는 것으로 보인다.

정 장관은 이날 오후 판문점에서 브런슨 사령관과 만난다. 통일부 장관과 유엔군사령관의 회동은 2023년 11월 김영호 당시 통일부 장관이 평택 유엔사를 방문한 사례 외에는 전례를 찾기 어렵다. 이번 회동은 브런슨 사령관이 지난달 대한민국이 비무장지대(DMZ) 남쪽 철책선에서 시작된다는 취지로 발언해 우리 정부가 외교 경로로 항의한 지 약 한 달 만이다.

통일부는 정 장관이 판문점 내 ‘자유의 집’ 시설을 점검하고 직원을 격려하기 위해 방문을 추진하자 유엔사가 브런슨 사령관의 동행을 제안했다고 밝혔다. 통일부는 DMZ의 평화적 이용을 위한 접근 확대를 추진해 왔고, 유엔사는 정전협정에 따라 DMZ 관할권이 유엔사에 있다는 입장이다. 두 사람이 이번 회동에서 관할권 문제를 논의할지 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지