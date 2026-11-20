미국발 인공지능(AI)·반도체주 약세 여파로 코스피와 코스닥 지수가 20일 장 초반 4%대 동반 급락세를 보이고 있다. 코스피는 개장과 동시에 5000선 아래로 밀려났다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시45분 기준 코스피는 전장보다 212.35포인트(4.13%) 내린 4925.54를 나타내고 있다. 지수는 209.38포인트(4.08%) 하락한 4928.51로 출발한 뒤 장중 4922.24까지 밀리며 낙폭을 키웠다.

20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 급락하며 5,000선 아래서 출발했다. 오전 9시 2분 코스피는 전장보다 199.67포인트(3.89%) 내린 4,938.22를 나타내고 있다. 연합뉴스

수급별로는 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2690억원, 2417억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 개인은 4438억원을 순매수 중이다.

간밤 뉴욕증시에서 기술주와 반도체주가 일제히 하락한 영향이 국내 증시로 번진 것으로 풀이된다. 뉴욕증시는 다우존스30 산업평균지수(-2.19%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수(-2.02%), 나스닥 종합지수(-2.25%) 등 3대 주가지수가 모두 내렸다.

AI 기업 앤트로픽이 나스닥 상장 첫날 공모가(83달러) 대비 17.07% 상승 마감했지만, 여타 기술주로의 매수세 확산으로 이어지지 못했다. 여기에 미국 행정부의 대중국 AI 칩 추가 규제 검토 소식과 AMD의 중국 제재 대상 기업 소프트웨어 지원 의혹까지 불거지며 투자심리가 위축됐다.

간밤 뉴욕증시에서 AMD가 7.7% 하락했고 엔비디아(-3.30%), 마이크론(-2.10%), 브로드컴(-2.09%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(-2.67%) 등도 동반 약세를 보이며 필라델피아 반도체 지수는 2.42% 내렸다.

사진=로이터연합뉴스

국내 시가총액 상위 종목들도 대형 반도체주를 중심으로 크게 내리고 있다.

삼성전자는 전장 대비 5.23% 하락한 18만6600원에, SK하이닉스는 6.68% 내린 110만4000원에 거래 중이다. 삼성전기(-9.49%)와 SK스퀘어(-6.90%), 삼성전자우(-6.10%)의 낙폭도 두드러진다. 현대차(-2.99%), 삼성바이오로직스(-1.24%), 셀트리온(-0.70%), LG에너지솔루션(-0.66%) 등도 약세인 반면 시총 상위 10개 종목 중 KB금융(1.24%)만 유일하게 오름세를 나타내고 있다.

같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 28.31포인트(4.13%) 하락한 656.50을 기록 중이다. 23.83포인트(3.48%) 내린 660.98로 개장한 뒤 장중 655.88까지 내려앉았다. 코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 1228억원, 133억원을 순매도하고 있으며 개인은 1517억원 매수 우위다.

코스닥 시총 상위 종목 가운데서는 반도체 소재·부품·장비(소부장)주의 약세가 두드러진다. 리노공업(-11.33%)과 이오테크닉스(-10.90%)가 두 자릿수 하락률을 기록 중이며 심텍(-8.33%)과 주성엔지니어링(-7.56%)도 큰 폭으로 내리고 있다. 에코프로(-4.83%)와 에코프로비엠(-4.61%), 로보티즈(-3.15%), HLB(-1.98%), 레인보우로보틱스(-0.94%) 등도 하락세인 가운데 대장주 알테오젠(1.56%)만 홀로 상승세다.

증권가에서는 이번 급락이 수급 쏠림과 단기 악재에 따른 과매도 성격이 짙다는 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 “앤트로픽 상장발 AI주 자금 이동과 대중 규제 우려 등으로 하락 출발했으나 장중 과매도 인식에 따른 기술적 매수세가 유입되며 낙폭을 축소해 가는 흐름을 보일 것”이라고 전망했다.

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