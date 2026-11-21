넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 ‘데블스 플랜3’의 인기가 경쟁 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 웨이브의 콘텐츠 소비 증가로 이어지고 있어 눈길을 끈다.

웨이브에 따르면 지난 9일부터 15일까지 ‘피의 게임3’의 신규 유료 가입 견인 실적은 직전 주보다 429.8% 증가했다. 지난해 1월 종영한 프로그램이지만 최근 ‘데블스 플랜3’의 흥행과 맞물려 시청 수요가 크게 늘어난 것이다.

지난 8월 종영한 최신 시즌 ‘피의 게임X’도 같은 기간 신규 유료 가입 견인 실적이 전주 대비 85% 증가했다. 신작뿐 아니라 이전 시즌까지 함께 관심을 받으며 시리즈 전반의 시청이 늘어나는 모습이다.

넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 ‘데블스 플랜3’의 장동민. 넷플릭스

이같은 현상은 ‘데블스 플랜3’가 두뇌·심리 서바이벌 장르에 대한 관심을 끌어올린 영향으로 풀이된다. 서바이벌 예능의 인기가 경쟁 플랫폼의 관련 콘텐츠 소비로 이어지는 것이다. 지난 10일 공개된 ‘데블스 플랜3’를 재미있게 본 시청자들이 비슷한 형식의 프로그램을 추가로 찾으면서 웨이브의 ‘피의 게임’ 시리즈까지 소비하는 흐름이 형성됐다는 분석이다.

넷플릭스 글로벌 시청 성적에서도 ‘데블스 플랜3’은 공개 첫 주인 9일부터 15일까지 글로벌 비영어 쇼 부문 9위에 올랐으며, 한국과 홍콩에서는 1위를 기록했다. 국내 비드라마 화제성 조사에서도 1위를 차지했다

‘데블스 플랜3’에는 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민 등 기존 두뇌 서바이벌 프로그램에서 활약한 출연자들이 참여했다. 특히 장동민의 활약으로 인해 과거 출연작을 찾아보려는 시청 수요도 ‘피의 게임’ 시리즈의 관심 증가에 영향을 준 것으로 분석된다.

이에 웨이브는 장동민이 출연한 ‘더 지니어스’, ‘대탈출’, ‘크라임씬’ 등을 포함해 서바이벌·추리 콘텐츠를 모은 특별관을 운영하며 시청자 유입에 나서고 있다.

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