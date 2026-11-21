방송인 유재석이 약 198억원을 들여 매입한 서울 강남구 논현동 부지에 신축한 건물이 최근 완공된 것으로 전해졌다. 추후 유재석의 소속사 안테나의 새로운 업무 공간으로 활용될 가능성에도 관심이 쏠린다.

부동산 전문 유튜브 채널 ‘빌딩탭’은 최근 유재석 소유의 논현동 신축 건물을 소개하는 영상을 공개했다. 해당 건물은 지하철 7호선 학동역에서 도보로 약 5분 거리에 있다.

영상에는 공사를 마친 건물의 외관이 담겼다. 건물은 베이지색 외벽에 입체적인 패턴을 적용한 현대적인 디자인으로 완성됐다. 하층부에는 벽돌을 쌓은 듯한 외장재를 사용했으며, 상층부에는 직선형 구조와 돌출된 형태를 적용했다. 지하 3층~지상 4층 규모로, 연면적은 약 1668㎡(약 504평)에 달한다.

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특히 두 개의 인접한 필지를 하나로 합쳐 건물을 지은 것이 특징이다. 각 필지가 서로 다른 방향의 도로와 접해 있어 건물 앞뒤 양쪽에서 출입할 수 있도록 설계됐다. 경사진 도로 지형을 활용해 건축물대장상 지하층으로 분류되는 일부 공간도 외부에서는 지상층처럼 보이도록 했다.

유재석은 앞서 2023년 논현동의 인접한 두 필지를 각각 116억원과 82억원에 매입했다. 토지 면적은 각각 298.5㎡(약 90.3평), 275.2㎡(약 83.2평)으로, 합산 면적은 573.7㎡(약 173.5평)이다. 두 부동산의 매입 금액은 총 198억원이다.

당시 매입 과정에서 별도의 근저당권이 설정되지 않은 사실이 알려지면서 유재석이 대출 없이 전액 현금으로 매입한 것으로 전해졌다. 이후 기존 다세대주택을 철거하고 2023년 12월 건축 허가를 받아 이듬해 5월 신축 공사에 들어갔다. 건물 신축 과정에서는 해당 부지에 77억원의 근저당권이 설정된 것으로 알려졌다.

건물의 향후 활용 방안도 관심사다. 신축 건물은 유재석이 소속된 안테나의 기존 사옥과 인접해 있다. 기존 사옥의 연면적이 약 837㎡인 것과 비교하면 새 건물은 약 두 배 규모다. 이에 안테나의 새 사옥이나 추가 업무 공간으로 사용될 가능성이 거론됐다.

한편 유재석은 2023년 약 31억원을 투자해 안테나 지분 20.7%를 확보하며 3대 주주가 됐다.

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