충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 끊긴 어선 해광호(7.93t)와 승선원 7명을 찾는 수색이 사흘째 이어지고 있다. 강풍과 높은 파도 속에 밤샘 수색을 벌였지만 선체나 승선원의 흔적은 발견되지 않았다. 선박 위치 신호가 사라진 뒤 해경에 신고가 접수되기까지 20시간 넘게 걸린 사실도 확인됐다.

태안해경이 사라진 해광호를 찾기 위해 밤샘 수색 작업을 이어가고 있다. 태안해경 제공

20일 태안해양경찰서에 따르면 해경은 전날 밤 수색 구역을 확대하고 함정 18척을 투입해 두 번째 야간 집중수색을 진행했다. 그러나 3∼4m의 높은 파도가 일면서 수색에 어려움을 겪었다. 강한 바람으로 항공 수색도 진행하지 못했다. 해경은 기상 여건에 맞춰 함정과 항공기 투입 규모를 조정하며 주간 수색을 이어갈 방침이다.

태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 지난 16일 오전 7시16분쯤 안흥외항을 출항했다. 배에는 한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명이 타고 있었다. 현지 어민들에 따르면 꽃게잡이를 하던 해광호는 통발과 자망 면허를 모두 갖고 있으며, 최근 꽃게 어획량이 줄자 홍어잡이에 나선 것으로 전해졌다.

해광호의 위치 기록과 신고 사이에는 상당한 시간 차가 있었다. 해경의 19일 브리핑에 따르면 인근 조업선은 17일 오전 3시7분쯤 해광호가 서격렬비도 북서쪽 13해리 해상에서 조업하는 것을 봤다고 어선안전조업국에 알렸다. 이후 같은 날 오전 4시32분쯤 서격렬비도 북서쪽 22해리 해상에서 해광호의 선박자동식별장치(AIS) 신호가 끊겼다.

해경에 연락 두절 신고가 접수된 시각은 18일 오전 0시58분이었다. AIS 신호가 사라진 뒤 20시간26분이 지난 시점이다. 신고 전까지 어선안전조업국과 해경은 신호 소실 사실을 파악하지 못한 것으로 확인됐다.

태안해경이 사라진 해광호를 찾기 위해 밤샘 수색 작업을 이어가고 있다. 태안해경 제공

해경은 다수 선박의 위치가 표시되는 화면에서 특정 선박의 신호가 사라진 것을 즉시 알아채기는 어렵다고 설명했다. 해광호는 정부가 시범 도입한 ‘사고징후 모니터링 시스템’ 대상에도 포함되지 않았던 것으로 전해졌다. 위치발신 신호 소실을 위험 징후로 감지하고 확인하는 체계가 수색 착수 지연을 줄일 수 있을지 점검할 대목이다.

해경은 선박의 이동 가능성과 해수 유동 예측 자료 등을 토대로 수색 범위를 넓히고 있다. 다만 신고 이후 선체 일부와 구명조끼 등 유류품이나 기름띠 같은 단서는 발견되지 않았다.

연락 두절 원인 조사도 병행하고 있다. 해경은 침몰과 전복, 다른 선박과의 충돌 등 모든 가능성을 열어두고 마지막 위치 인근을 지나간 선박들의 항적과 충돌 흔적 등을 확인하고 있다. 현재까지 특이 정황은 발견되지 않았다. 어선위치발신장치(V-PASS)와 AIS 신호가 표출되지 않은 원인도 조사 대상이다.

정부도 관계기관 지원을 지시했다. 국무조정실은 해양수산부와 해양경찰청에 경비함정·주변 선박과 공조해 수색에 가능한 조치를 취하고, 국방부와 충남도에는 인력·장비 지원에 협조하도록 했다고 밝혔다. 야간 해상수색 과정에서 구조대원의 안전도 확보하도록 당부했다.

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