겨울 추위를 앞두고 유통업계가 취약계층을 위한 의류 지원에 나서고 있다. 독거노인에게 발열내의를 전달하고, 형편이 어려운 학생들에게 겨울 패딩을 지원하는 등 기업마다 나눔 방식도 다르다. 판매하던 의류를 무료로 제공하거나 재고 상품을 활용해 취약계층을 돕는 사례도 이어지고 있다.

유니클로 제공

20일 업계에 따르면 글로벌 패션 브랜드 유니클로는 사회공헌 캠페인 '더 하트 오브 라이프웨어'를 통해 국내 독거노인 약 3만5000명에게 히트텍 7만 장을 지원한다. 금액으로는 약 11억원 규모다.

유니클로는 독거노인종합지원센터와 협력해 전국 16개 시·도의 저소득층 독거노인에게 히트텍을 전달할 계획이다. 올해 지원 물량은 지난해보다 1만 장 늘었다. 2024년부터 올해까지 3년간 국내 누적 기부량은 18만장에 이른다.

더 하트 오브 라이프웨어는 2024년 유니클로 창립 40주년을 맞아 시작된 글로벌 사회공헌 캠페인이다. 난민과 아동, 자연재해 피해자 등 도움이 필요한 사람들에게 방한 의류를 지원하는 사업으로, 지난해에는 전 세계 28개 국가 및 지역에서 히트텍 100만장 이상을 기부했다.

유니클로는 의류 지원뿐 아니라 임직원이 직접 참여하는 봉사활동도 진행하고 있다.

지난 19일에는 경남 거제에서 가수 바다와 유니클로 임직원, 시민 자원봉사자 등 40여 명이 참여한 김장 봉사활동을 열었다. 봉사자들은 이날 김치 약 500포기를 담갔으며, 일부 독거노인 가정을 방문해 김치와 히트텍을 전달했다.

유니클로는 독거노인종합지원센터와 거제노인통합지원센터를 통해 거제 지역 독거노인 약 1500명에게 김치 총 3000여 포기를 전달할 예정이다.

가수 바다는 지난해에 이어 2년 연속 캠페인에 참여했으며, 올해는 '2026 더 하트 오브 라이프웨어 스페셜 파트너'로 임명됐다.

유니클로는 지난여름 집중호우 당시 거제 지역 수해 복구를 지원한 데 이어 이번 김장 봉사에도 참여했다. 이러한 지역사회 지원 활동을 인정받아 거제시로부터 감사패도 받았다.

겨울옷 지원은 국내 기업에서도 이어지고 있다.

롯데삼동복지재단은 지난 5일 울산광역시 강북교육지원청에서 '2026 신격호 롯데 겨울의류 지원 전달식'을 열고 울산 지역 저소득 가정 학생들에게 7000만원 상당의 패딩을 지원했다.

경제적 형편 때문에 겨울 외투를 마련하기 어려운 학생들이 추운 날씨에도 따뜻하게 생활할 수 있도록 돕기 위한 사업이다.

유아동 전문기업 아가방앤컴퍼니도 프리미엄 베이비 브랜드 에뜨와의 아동 의류 4000벌을 서울 사회복지공동모금회에 기부했다. 아동복 지원을 통해 취약계층 가정의 양육 부담을 덜겠다는 취지다.

장애인이 일상에서 편하게 입을 수 있는 옷을 기부하는 기업도 있다.

삼성물산 패션부문은 사회공헌 브랜드 '하티스트'의 운영 방식을 올해부터 판매 중심에서 기부 중심으로 전환했다.

하티스트는 2019년 출범한 장애인 전문 의류 브랜드다. 휠체어 이용자의 신체 특성과 생활환경을 고려한 기능성 의류를 제작해 왔다.

삼성물산 패션부문은 지난 4월 장애인 100명에게 비즈니스 캐주얼 의류 300매를 기부했다. 올해 연간 200명을 대상으로 의류를 지원한다는 계획도 세웠다.

기업이 보유한 의류를 재활용해 취약계층을 지원하는 방식도 주목받고 있다.

무신사는 지난 9월 '무한대 프로젝트'를 통해 자체 브랜드 무신사 스탠다드와 입점 브랜드 10곳이 참여한 의류 자원순환 사업을 진행했다.

참여 브랜드들이 제공한 재고 의류는 5만8000여 점이다. 이 가운데 재사용 가능한 의류는 기빙플러스 나눔가게에서 판매하고, 재사용이 어려운 의류는 재활용 소재로 가공했다. 이를 통해 은둔·고립 청년들을 위한 의류와 생활용품 지원에도 나섰다.

유통기업의 사회공헌은 단순히 옷을 기부하는 데서 벗어나 지원 대상의 생활환경과 실제 필요를 고려하는 방향으로 넓어지고 있다. 독거노인에게는 추위를 막을 발열내의를, 저소득층 학생에게는 겨울 외투를, 장애인에게는 신체 특성에 맞춘 의류를 제공하는 식이다.

기업 입장에서는 의류 생산·유통이라는 본업을 활용해 사회공헌 활동을 이어갈 수 있다는 점도 특징이다.

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