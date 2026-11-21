그룹 아이브(IVE)의 유행에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 그는 유행을 무조건 따라갈 필요는 없으며, 최신 트렌드를 따르지 않는 사람을 부정적으로 평가할 필요도 없다고 말했다.

가을은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘가을의 온도’에 공개한 영상에서 ‘트렌드 코리아 2027’ 등 관련 서적을 읽으며 내년의 주요 트렌드를 살펴봤다.

유튜브 채널 ‘가을의 온도’ 캡처

그는 2026년을 돌아보며 “유행이 격변하는 시대”라고 표현했다. 특히 두쫀쿠와 버터떡, 봄동비빔밥 등 한 해 동안 다양한 음식이 잇달아 유행한 점을 언급하며 “예전에도 유행은 계속 바뀌었지만 한 해에 이렇게 많은 것이 유행한 적은 처음인 것 같다”고 말했다. 이어 사람들이 새로운 유행에 쉽게 관심을 보였다가 금세 싫증을 내는 현상이 신기하다고 덧붙였다.

가을은 자신이 빠르게 변화하는 유행에 적응하기 어려운 성향이라고 털어놨다. 그는 “나는 원래 성향이 느린 사람이라 이렇게 빠르게 바뀌는 유행에 적응하기 어려웠다”고 말했다. 다만 올해 개인 유튜브 채널을 시작한 만큼 트렌드를 이해하고 트렌드 세터가 되기 위해 공부하겠다는 계획도 밝혔다.

가을은 유행을 따르지 않는 사람을 바라보는 시선에도 문제를 제기했다. 그는 “누군가를 무조건 따라가는 건 좋지 않다고 생각한다. 유행을 따라가고 싶은 사람은 따라가면 되고, 싫으면 안 할 수도 있는 것”이라고 말했다.

특히 최신 유행을 따르지 않는 사람을 ‘늙크크’라고 부르는 표현에 대해 “유행하는 걸 안 한다고 ‘늙크크’라고 하는 건 별로지 않나”라며 불편한 기색을 드러냈다. 이어 “내가 하고 싶은 걸 하면 된다. 남들 생각은 안 했으면 좋겠다. 내가 행복하면 그만”이라고 강조했다.

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