Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and CA Osasuna at the Metropolitano stadium in Madrid on September 16, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)/2026-09-17 04:09:26/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

한국 축구대표팀의 핵심 미드필더 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 아시아 축구 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 아시아축구연맹(AFC)이 선정하는 올해의 국제선수상을 2년 연속 거머쥐며 아시아 최고의 해외파 선수로 다시 한번 인정받았다. 이 상을 한 선수가 2년 연속 받은 것은 이강인이 처음이다.

AFC는 19일 태국 방콕 악스라 극장 킹파워에서 열린 'AFC 어워즈 2026' 시상식에서 이강인을 올해의 남자 국제선수상 수상자로 발표했다. 이강인은 함께 최종 후보에 오른 한국의 황인범(포르투)과 일본의 우에다 아야세(릴)를 제치고 영예를 안았다.

올해의 국제선수상은 아시아 이외 지역의 프로리그에서 활약하는 AFC 회원국 선수 가운데 가장 뛰어난 성과를 거둔 선수에게 주는 상이다. 유럽 등 세계 정상급 무대에서 활약하는 아시아 선수들이 경쟁한다는 점에서 의미가 크다.

특히 이강인의 수상은 아시아 축구의 대표적인 스타 손흥민(LAFC)도 이루지 못했던 기록이라는 점에서 눈길을 끈다. 손흥민은 2015년과 2017년, 2019년, 2023년 등 네 차례 이 상을 받으며 역대 최다 수상자로 이름을 올렸다. 김민재(바이에른 뮌헨)도 2022년 수상했다. 하지만 지금까지 누구도 2년 연속 트로피를 들어 올리지는 못했다.

이강인의 2연패에는 유럽 무대에서 이어온 꾸준한 활약이 결정적인 역할을 했다. 이강인은 2025~2026시즌 프랑스 명문 파리 생제르맹(PSG)에서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2연패와 프랑스 리그1 3연패에 힘을 보탰다. 세계적인 스타들이 즐비한 PSG에서 창의적인 패스와 정교한 볼 컨트롤을 앞세워 팀의 공격 전개에 기여했다.

지난 7월에는 스페인 프리메라리가의 강호 아틀레티코 마드리드로 이적하며 새로운 도전에 나섰다. 발렌시아와 마요르카에서 성장한 이강인은 PSG를 거쳐 다시 스페인 무대로 돌아와 자신의 가치를 증명하고 있다. 프랑스와 스페인 등 유럽 주요 리그에서 지속적으로 경쟁력을 보여준 점이 이번 수상의 배경으로 평가된다.

한국 대표팀에서도 이강인의 입지는 더욱 단단해졌다. 2026 북중미 월드컵을 거치며 대표팀의 핵심 공격 자원으로 자리 잡았고, 최근 카타르에서 치른 11월 A매치 2연전에도 참가했다. 대표팀 일정을 마치고 소속팀으로 복귀한 이강인은 이번 시상식에는 참석하지 않았다.

한편 이날 시상식에서는 북한의 김경영(내고향여자축구단)이 올해의 여자 선수상을 받았다. 한국 여자대표팀의 베테랑 수비수 김혜리(수원FC 위민)는 최종 후보에 올랐으나 수상하지 못했다. 20세 이하 여자 월드컵에서 한국을 8강으로 이끈 박윤정 감독도 올해의 여자 감독상 후보에 이름을 올렸지만 트로피를 차지하지는 못했다.

남자 올해의 선수상은 이란의 국가대표 골키퍼 알리레자 베이란반드(트락토르)에게 돌아갔다. 골키퍼가 이 상을 받은 것은 역대 처음이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지