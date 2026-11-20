코미디언 이봉원·박미선 부부의 딸 이유리가 직접 대본을 쓴 연극에 아들 최상엽이 배우로 출연한다.

박미선은 지난 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 연극 ‘없는 대화’를 소개했다. 그는 “오늘부터 시작하는 연극 ‘없는 대화’. 딸 유리가 쓰고 아들이 연기하는 작품”이라며 공연 포스터 앞에서 딸 이유리와 함께 찍은 사진을 공개했다.

이어 “몇 달을 땀 흘려 준비하던데 고생하는 걸 보니까 짠하더라”며 “많이들 보러 와 달라”고 자녀들을 응원했다.

박미선 인스타그램 캡처

이번 작품에서 이유리는 극본을 집필했고, 동생 최상엽은 무대에 올라 연기를 펼친다. 두 사람 모두 연극과 연기를 전공하거나 경험한 예술계 종사자로, 이번 공연을 통해 남매가 함께 작품을 완성하게 됐다. 연극 ‘없는 대화’는 11월 19일부터 29일까지 서울 대학로 제이원씨어터에서 공연한다.

한양대학교 연극영화과를 졸업한 이유리는 2017년 tvN 예능 프로그램 ‘둥지탈출’에 출연해 얼굴을 알렸으며, 2020년 JTBC 드라마 ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’를 통해 배우로 데뷔했다. 이번에는 배우가 아닌 작가로 참여하며 활동 영역을 넓혔다.

최상엽의 본명은 이상엽으로, 2023년 연극 ‘배소고지 이야기’로 무대에 데뷔했다. 이후 ‘올랜도’, ‘햄릿 재판’ 등에 출연했으며, 영화 ‘개미잡이’와 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’에도 참여했다.

앞서 코미디언 조혜련은 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에서 최상엽의 연기력을 칭찬하며 “이봉원·박미선 부부의 아들이라는 사실을 뒤늦게 알았다”고 밝히기도 했다.

이봉원과 박미선은 1993년 결혼한 코미디언 부부다. 이봉원은 ‘유머 1번지’ 등에서 활약하며 인기를 얻었고, 박미선은 ‘순풍산부인과’, ‘세바퀴’ 등 드라마와 예능 프로그램을 오가며 활동해왔다.

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