국가보훈부는 상이 국가유공자와 제복근무자의 일상 복귀를 돕기 위해 포스코1%나눔재단과 함께 추진해 온 첨단 보조기구 지원 사업의 올해 전달식을 열었다고 21일 밝혔다.

전달식은 지난 19일 서울 중앙보훈병원 제3관 재활센터에서 ‘2026년 국가유공자 첨단 보조기구 전달식’이라는 이름으로 열렸다.

강윤진 국가보훈부 차관이 19일 오후 서울 강동구 중앙보훈병원 제3관 재활센터에서 열린 2026년 포스코 첨단보조기기 전달식에 참석하여 인사말씀을 하고 있다. 보훈부 제공

행사에는 강윤진 국가보훈부 차관과 장인화 포스코그룹 회장(포스코1%나눔재단 이사장), 상이 국가유공자와 제복근무자 등 30여 명이 참석했다.

이날 상이 국가유공자 8명과 현직 군인·소방공무원 18명 등 26명은 개인별 장애 특성과 신체기능, 생활환경을 고려한 맞춤형 보조기구를 받았다.

지원 품목은 첨단휠체어, 로봇 의·수족, 보청기 등이다.

올해 처음 시행된 준보훈병원 사업의 첫 대상 기관인 강원대학교병원과 제주대학교병원에는 웨어러블 로봇 등 첨단보행재활치료기기가 지원됐다.

보훈부는 사업의 조기 정착과 재활의료서비스 향상을 위한 조치라고 설명했다.

보훈부는 2020년부터 국가유공자 재활을 지원해 온 포스코1%나눔재단에 국가보훈부 장관 표창도 수여했다.

양측은 6·25전쟁 70주년인 2020년 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 올해까지 7년간 총 247건, 70억여 원 규모의 보조기구를 지원했다.

이에 따라 국가유공자 등의 자립과 사회 복귀가 앞당겨졌다는 것이 보훈부의 설명이다.

양측은 올해 2월 재협약을 맺어 지속적이고 안정적인 지원 기반도 마련했다.

강 차관은 “국가를 위해 헌신하다 부상을 입은 분들이 다시 일상으로 나아가는 데 첨단 보조기구가 든든한 동반자가 되기를 바란다”고 말했다.

이어 “민간과의 협력을 통해 국가유공자와 제복근무자들이 자기 주도적인 생활을 할 수 있도록 재활·의료 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

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