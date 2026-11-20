서울 세운4구역 재개발 사업을 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데 국가유산위원회 매장유산분과위원들이 서울시와 오세훈 시장의 주장을 정면 반박했다. 발굴된 유적 전체를 현장에 보존하라는 것이 아니라 주요 유적을 원래 위치에 복원하자는 요구인데, 서울시가 이를 왜곡해 사업 지연의 책임을 돌리고 있다는 것이다.

서울 종로구 종묘와 세운4구역. 뉴시스

국가유산위원회 매장유산분과위원들은 20일 배포한 입장문에서 “서울시와 서울시장이 사회관계망서비스(SNS) 및 보도자료 등을 통해 사실과 다른 주장을 제기했다”며 깊은 유감을 표했다.

위원들은 “원위치 보존 원칙은 발굴된 유적 전체를 현장에 그대로 보존하라는 취지가 아니다”라고 밝혔다. 개발사업이 끝난 뒤 주요 유적인 이문(里門)과 배수로를 원래 자리에 복원해 조선시대 도시 구조와 연결함으로써 시민들이 역사적 가치를 이해할 수 있도록 하자는 취지라는 설명이다.

세운4구역에서는 조선시대 한양도성의 도시 구조와 생활상을 보여주는 이문과 배수로, 도로 및 건물터 등이 발굴됐다. 위원회는 앞서 현장조사 과정에서 주요 유적을 임시로 옮겨 보관하도록 했다. 다만 이들 유적의 구체적인 복원 위치와 방법은 아직 결정하지 않았다는 입장이다. 위원들은 기존 입장을 번복하거나 새로운 현지보존을 요구해 사업을 지연시키고 있다는 서울시의 주장에 대해 “심의의 취지와 경과를 이해하지 못한 왜곡된 주장”이라고 반박했다.

사업시행자가 제출한 보존방안에도 문제를 제기했다. 북측 배수로를 원래 발굴 위치에서 약 12m 떨어진 곳으로 옮기면서 방향까지 바꾸는 계획을 고수하고 있다는 것이다. 지하 1층에 복원할 유적들도 상업시설 사이에 끼워 넣듯 배치해 조선시대 도로와 배수체계 등 역사적 공간 구조를 제대로 살리지 못한다고 지적했다.

위원들은 유적을 단순히 해체해 다른 장소에 옮겨 놓는 것만으로는 역사적 가치가 온전히 보존될 수 없다고 강조했다. 개발 자체를 막으려는 것이 아니라 이미 보존하기로 한 유적의 위치와 방향, 주변 공간과의 관계를 충분히 고려한 복원방안을 마련하라는 요구라는 것이다.

앞서 오세훈 서울시장은 지난 18일 서울시의회 시정질문에서 국가유산청이 세운4구역 매장유산 심의를 네 차례 보류하며 사업을 고의로 지연시키고 있다고 비판했다. 세계유산영향평가와 관련한 시행령 개정에 대해서도 사업을 막기 위한 ‘행정농단’이라고 주장했다.

이에 대해 위원회는 매장유산 보존방안 심의와 종묘 관련 세계유산영향평가는 법적 근거와 목적이 다른 별개의 절차라고 선을 그었다. 매장유산분과위원회는 발굴된 유적의 역사적·학술적·예술적 가치에 따른 보존방안의 적정성만을 심의한다는 설명이다.

위원들은 “전문적 심의 과정을 개발사업의 장애물로 규정하거나 왜곡된 주장을 해서 논쟁의 대상으로 삼는 것은 결코 바람직하지 않다”며 “서울시와 사업시행자는 개발과 보존의 합리적인 절충점을 찾기 위한 위원회의 전문적인 검토와 독립적인 판단을 존중해 달라”고 촉구했다.

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