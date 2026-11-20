2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 지난 19일 오후 전남광주 남구 동아여자고등학교에서 수능을 마친 수험생들이 웃으며 나오고 있다. 뉴시스

전날인 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 1교시 국어 영역을 치르지 않은 수험생이 지난해보다 3000명 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

지원자는 3000명가량 줄었는데 결시자는 오히려 늘면서 결시율이 9.97%로 올랐다. 1교시 지원자 10명 중 1명꼴로 시험장에 나오지 않은 것이다.

교육부에 따르면 이날 오후 1시30분 기준 수능 1교시 지원자 54만5253명 중 49만915명이 시험을 치렀다. 응시율은 90.03%, 결시자는 5만4338명이다.

지난해 1교시에는 지원자 54만8376명 중 49만7080명이 응시하고 5만1296명이 시험을 치르지 않았다. 올해는 지원자가 3123명, 응시자가 6165명 줄었지만 결시자는 3042명 늘었다. 결시율은 지난해 9.35%에서 0.62%포인트 올랐다.

◆ 3년 연속 내리던 결시율, 다시 올랐다

수능 1교시 결시율은 2023학년도 10.8%에서 2024학년도 10.6%, 2025학년도 10.07%, 2026학년도 9.35%로 3년 연속 낮아졌다. 올해 3년 만에 다시 오른 것이다. 다만 2025학년도 이전보다는 낮은 수준이다.

시도별로는 인천의 결시율이 14.44%로 가장 높았다. 인천은 지원자 2만9404명 중 4247명이 시험에 응시하지 않았다. 이어 충남 12.31%, 강원 11.67%, 충북 11.63%, 대전 11.13%, 경기 10.81% 순이었다.

반면 부산은 결시율이 6.84%로 전국에서 가장 낮았다. 대구 7.62%, 울산 7.77%, 전남 7.80%, 광주 7.87% 등도 전국 평균을 밑돌았다.

서울은 지원자 11만2703명 중 10만1802명이 응시해 결시율 9.67%였다. 경기는 지원자 16만3314명 중 14만5661명이 응시해 결시자가 1만7653명으로 전국에서 가장 많았다.

다만 이번 통계는 잠정 집계여서 최종 결시율은 달라질 수 있다. 교육부는 서울 3개교와 인천 1개교의 결시자는 아직 확인되지 않았다고 밝혔다.

◆ 수시 전략에 막판 부정행위 대책까지

결시율이 오른 배경으로는 수시 지원 전략이 우선 거론된다. 수능 최저학력기준을 적용하지 않는 수시 전형에 지원했거나 정시 지원 의사가 낮은 수험생이 시험을 포기했을 가능성이다.

수능 직전 잇따라 나온 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책도 변수로 꼽힌다. 정부는 시험을 불과 이틀 앞두고 안경 전수검사와 옷 단추 스티커 부착, 가방의 복도 보관 등 추가 대책을 발표했다.

시험 하루 전에는 개인 지참 필기구도 흑색 연필로 제한했다. 그동안 개인이 가져올 수 있던 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 일괄 지급하기로 했다.

시험을 코앞에 두고 평소 쓰던 필기구가 제한되고 시험장 점검 절차까지 바뀌면서 수험생의 불안과 심리적 부담이 커졌을 수 있다는 관측도 나온다.

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