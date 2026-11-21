삼성의 113조원 규모 첨단산업 투자계획이 실행에 들어간 충남 아산에 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 국가 연구시설이 잇따라 들어서면서 대한민국 디스플레이 산업의 초격차 거점 구축이 본격화하고 있다.

지난 16일 아산탕정테크노일반산업단지에서 ‘스마트모듈러센터’ 착공식이 열렸다.

삼성이 인공지능(AI) 반도체와 차세대 디스플레이 생산시설을 확충하는 가운데 정부는 마이크로LED·나노LED 등 미래 디스플레이 핵심기술 개발과 산업생태계 구축에 나섰다. 충남도와 아산시도 대기업의 대규모 투자와 국가 연구개발 인프라를 지역 소재·부품·장비 기업의 성장으로 연결하기 위한 지원에 속도를 내고 있다.

20일 아산시와 산업통상부 등에 따르면 지난 16일 아산탕정테크노일반산업단지에서 차세대 무기발광 디스플레이 산업의 핵심 연구·실증시설인 ‘스마트모듈러센터’ 착공식이 열렸다.

행사에는 박수현 충남지사와 오세현 아산시장, 산업부 관계자, 사업 주관기관인 한국광기술원 서기웅 원장을 비롯해 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 산업계 및 대학·연구기관 관계자들이 참석했다.

이번 착공은 지난 12일 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 참석한 충청권 메가프로젝트 착공식에 이어 나흘 만에 이뤄졌다는 점에서도 주목된다. 당시 삼성전자와 삼성전기, 삼성디스플레이가 추진하는 첨단산업 투자사업의 착공이 공식화됐다.

스마트모듈러센터는 2025년부터 2032년까지 총 4840억원이 투입되는 ‘무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축사업’의 핵심 시설이다. 전체 사업비 가운데 3339억원은 기술개발에, 1461억원은 센터 건립과 장비 구축·운영에 투입된다.

한국광기술원이 사업을 주관하고 한국전자기술연구원과 충남테크노파크가 참여한다. 센터는 아산시 탕정면 용두리 일원에 연면적 5014㎡ 규모로 건립되며 2028년 하반기 완공을 목표로 한다. 센터에는 화소 제작과 패널·모듈 공정, 시험·평가를 위한 첨단장비 56종이 구축된다. 중소·중견기업이 개별적으로 확보하기 어려운 고가의 연구장비를 공동 활용해 핵심 공정기술 개발부터 시제품 제작, 성능 검증과 사업화까지 지원한다.

특히 기존 유기발광다이오드(OLED) 중심의 국내 디스플레이 산업을 마이크로LED·나노LED 등 차세대 무기발광 분야로 확장하는 기술혁신 거점이라는 점에서 의미가 크다.

삼성디스플레이가 아산을 중심으로 차세대 디스플레이 생산 역량을 확대하는 상황에서 국가 연구시설이 핵심 소재·부품·장비 기업의 기술력을 높이면 국내 기업들의 세계시장 경쟁력도 한층 강화될 것으로 기대된다.

스마트모듈러센터는 특정 대기업의 전용시설이 아닌 개방형 연구·실증 거점이다. 삼성디스플레이를 비롯한 국내 제조기업들이 미래 디스플레이 시장에서 기술 우위를 확보하는 데 필요한 핵심 공정기술과 공급망 경쟁력을 뒷받침하는 역할을 맡는다.

여기에 최근 확정된 3688억7000만원 규모의 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업’도 힘을 보탠다.

정부는 지난 5일 이 사업의 예비타당성조사 통과를 확정했다. 2027년부터 2033년까지 아산에 첨단디스플레이연구원을 구축하고 OLED 초격차 기술과 차세대 디스플레이 연구개발, 패널 설계부터 제작·검증까지 전 주기에 걸친 실증을 지원하는 사업이다.

무기발광 디스플레이에 특화된 스마트모듈러센터와 차세대 기술개발을 폭넓게 지원하는 국가연구플랫폼이 집적되면 아산은 첨단제품 생산과 연구개발, 기술사업화가 함께 이뤄지는 디스플레이 산업의 핵심 거점으로 성장할 기반을 갖추게 된다.

이 같은 산업기반 확충에는 대규모 민간투자와 정부의 연구개발 지원, 지방정부의 적극적인 행정이 맞물려 있다.

아산시는 삼성의 투자계획 발표 직후 범부서 행정지원 추진단을 구성하고 공장설립 변경승인과 건축허가를 병행해 통상 10개월가량 걸리던 인허가 절차를 3개월로 단축했다. 충남도와도 협력해 기업 투자에 필요한 산업기반시설과 행정지원에 힘을 쏟고 있다.

정부 역시 충청권 메가프로젝트 종합지원방안을 통해 대기업 투자를 협력기업으로 확산하겠다는 구상을 내놨다. 삼성 등 8대 앵커기업과 연관된 소재·부품·장비 기업 112곳에서 약 23조6000억원 규모의 추가 투자계획이 발굴됐으며, 정부는 이들 기업에도 인허가 신속처리와 금융·세제 지원을 확대할 방침이다.

오세현 아산시장은 “아산은 삼성디스플레이 등 앵커기업과 대규모 첨단산업 투자가 이어지는 대한민국 디스플레이 산업의 중심지”라며 “무기발광 디스플레이 기술개발과 첨단 연구시설이 더해지면 세계시장에서 초격차 경쟁력을 확보하는 핵심 거점으로 도약할 것”이라고 강조했다. 이어 “충남도와 관계기관이 협력해 진입도로 등 필수 기반시설을 개선하고, 대기업의 투자 성과가 지역 중소기업의 기술혁신과 성장으로 이어지도록 뒷받침하겠다”며 “아산을 대한민국 첨단산업의 중심이자 제2의 실리콘밸리로 발전시키겠다”고 밝혔다.

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