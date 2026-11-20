잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 명문 맨체스터 유나이티드(맨유)를 구하기 위해 소방수로 등장한 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독이 데뷔전부터 정면 승부를 선언했다. 상대는 라이벌 리버풀이다. 강등권까지 추락한 맨유가 새 사령탑의 지휘 아래 부활의 실마리를 찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

마우리시오 포체티노. 로이터연합

포체티노 감독은 20일 맨유 구단 홈페이지를 통해 23일 오전 1시 30분 리버풀의 홈구장 안필드에서 열리는 2026∼2027시즌 EPL 원정경기를 앞두고 "우리는 승리하기 위해 안필드로 간다. 용감하게 싸워야 하며 두려움 없이 리버풀에 도전해야 한다"고 강조했다. 이어 "맨유의 역사가 우리에게 무엇을 기대해야 하는지 말해준다. 선수들이 경기의 주인공이 돼야 한다"고 덧붙였다.

포체티노 감독의 자신감과 달리 맨유의 현실은 암울하다. 리그 개막 10경기에서 단 1승에 그치며 18위까지 추락했다. 40년 만의 최악의 시즌 출발이다. 10경기에서 19골을 내줄 만큼 수비 조직력도 무너졌다. 반면 리버풀은 리그 4위로 상위권 경쟁을 벌이고 있다. 객관적인 전력과 최근 분위기 모두 맨유에 불리하다.

준비할 시간조차 부족하다. 지난 13일 맨유의 새 감독으로 선임된 포체티노는 미국 대표팀 감독으로 마지막 일정을 마친 뒤 19일 맨체스터에 도착했다. 선수단과 함께 훈련할 수 있는 시간은 고작 사흘이다.

포체티노 감독은 "우리는 매일 전 세계 축구를 지켜본다. 상대 팀을 준비하는 데 많은 시간이 필요한 것은 아니다"라며 "중요한 것은 우리 선수들과 구단의 문화, 정체성을 이해하는 일"이라고 말했다.

그가 강조하는 재건의 출발점은 선수들의 자신감 회복이다. 포체티노는 "선수들이 자신의 재능을 마음껏 발휘할 수 있는 환경을 만들어야 한다"며 "압박감은 에너지가 돼야 한다. 부담을 덜어주고 선수들이 자유롭고 행복하게 축구할 수 있도록 하는 것이 최우선 과제"라고 밝혔다.

사우샘프턴과 토트넘, 첼시 등을 이끌며 공격적인 축구와 강한 전방 압박으로 명성을 쌓은 포체티노는 지난 13일 경질된 마이클 캐릭 감독의 뒤를 이었다. 알렉스 퍼거슨 전 감독이 2013년 은퇴한 이후 맨유의 여덟 번째 정식 사령탑이다. 무너진 수비 조직력을 정비하고 선수들의 체력을 끌어올리는 것이 당면 과제로 꼽힌다.

경기장 밖의 상황도 녹록지 않다. 맨유는 이날 9월 말까지 3개월간 1810만파운드(약 362억원)의 순손실을 기록했다고 발표했다. 지난해 같은 기간의 660만파운드보다 적자 규모가 크게 늘었다. 매출은 1억4610만파운드로 4.1% 증가했지만 재정 부담은 여전하다.

맨유는 1992년 EPL 출범 이후 통산 13차례 우승을 차지했지만 퍼거슨 감독이 물러난 2013년 이후에는 정상에 오르지 못했다. 이번 시즌에는 명가 재건은커녕 강등을 걱정해야 하는 처지다.

포체티노 감독에게 리버풀전은 단순한 데뷔전 이상의 의미를 지닌다. 강등권 탈출을 위한 반전의 출발점이자 무너진 맨유의 자존심을 되살릴 첫 시험대다. 포체티노가 강조한 '두려움 없는 축구'가 위기에 빠진 맨유의 운명을 바꿀 수 있을지 주목된다.

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