제주도 산지에 많은 눈이 내려 쌓이면서 한라산 탐방이 전면 통제됐고, 곳곳에서 강풍 피해도 발생했다.

20일 제주지방기상청에 따르면 현재 제주도 산지에는 대설주의보가 발효 중이다. 서귀포시 남부를 제외한 제주도 육상 전역에는 강풍주의보가, 해상에는 풍랑특보가 각각 내려졌다.

지난 19일 제주 한라산 정상부 탐방로에 눈이 내려 쌓여 있다. 한라산국립공원 제공

오전 6시 기준 한라산 지점별 24시간 최심신적설(24시간 전부터 기준 시각까지 가장 많이 쌓인 눈의 양)은 삼각봉 14.5㎝, 영실 10.5㎝, 사제비 10㎝, 한라산 남벽 6.4㎝, 어리목 4.6㎝, 성판악 1.8㎝ 등을 기록했다.

산간도로인 1100도로(어승생삼거리∼구탐라대사거리)는 적설과 결빙으로 새벽까지 대·소형 차량 모두 통행이 통제됐다가 현재는 정상화됐다.

한라산 7개 탐방로는 모두 탐방이 전면 통제된 상태다.

바람도 강하게 불고 있다.

오전 6시 기준 지점별 일 최대 순간 풍속은 고산 초속 30ｍ, 마라도 초속 27.4ｍ, 우도 초속 25.6ｍ, 가파도 초속 23.1ｍ, 제주공항 초속 22.1ｍ 등을 기록했다.

강풍으로 인한 시설물 피해 등의 신고도 잇따랐다.

제주도 소방안전본부에 따르면 이날 0시46분쯤 제주시 이도이동에서는 공사장 울타리가 강풍에 떨어져나갈 우려가 있어 안전 조치가 이뤄졌다.

강풍에 틈 벌어진 공사장 울타리. 제주도 소방안전본부 제공

전날 오후에도 제주시 용담동과 애월읍에서 간판이 바람에 흔들리거나 기울어진다는 신고가 접수됐다.

전날 오후 6시14분쯤 서귀포시 중문동 1100도로에서는 도로 결빙으로 차량이 정체된다는 신고가 들어와 소방당국이 안전조치 후 유관기관에 통보하기도 했다.

이를 포함해 지난 18일 오후부터 이날 오전 6시까지 소방본부에 기상상황 관련 신고 8건이 접수됐다.

기상청은 21일까지 제주에 비, 산지에는 비 또는 눈이 내리겠으며 특히 산지에는 오전까지 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 내리는 곳도 있겠다고 예보했다.

예상 강수량은 5∼10㎜며, 산지의 예상 적설량은 3∼8㎝다.

기상청은 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고, 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 교통안전과 등산객 안전사고 등에 각별히 유의하라고 당부했다.

또한 강풍에 따른 시설물 관리와 안전사고 등에 유의해야 하며, 해상에는 물결이 1.5∼4ｍ 높이로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다고 강조했다.

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