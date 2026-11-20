도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(에이펙·APEC) 정상회의 기간 김정은 북한 국무위원장과 회담을 추진했지만 불발됐다고 아쉬움을 표현했다.

중국 선전에서 열린 미·중·러 정상회담에서 나란히 선 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(오른쪽부터). AFP연합뉴스

미 NBC 방송은 19일(현지시간) 트럼프 대통령이 전화 인터뷰에서 ‘김정은과의 회담 가능성을 제기했지만 결국 성사되지 않았다’는 지적에 “북한 지도자(김 위원장)와 좋은 관계를 맺고 있기는 하지만, 이번에는 회담이 성사되지 않았다”고 답했다고 전했다.

트럼프 대통령은 에이펙 정상회의를 앞두고 김 위원장과 회동하기를 바란다는 뜻을 여러 차례 내비쳤다. 백악관 당국자가 지난주 이번 아시아 순방에서 회담이 예정돼 있지 않다고 밝혔지만, 출국 직전 선제적으로 “김정은을 만날 수도 있다”고 밝혀 혹시 모를 가능성에 불을 지폈다. 그의 아시아 순방을 수행한 마코 루비오 국무부 장관은 트럼프 대통령의 북미 정상회담 재개 추진을 “진지한 구상”이라며 “대통령은 그렇게 할 준비가 돼 있다”고 밝힌 바 있다. 이번 전화 인터뷰는 트럼프 대통령이 전용기인 에어포스원을 타고 정상회의가 열린 중국 선전을 떠나 미국으로 출발하기 직전 이뤄졌다고 NBC는 소개했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 17∼18일 함경남도 리원군과 락원군의 지방발전정책 대상 건설장을 현지지도하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

트럼프 대통령은 연내 김 위원장을 만나겠다고 올해 내내 밝혀왔지만, 김 위원장과의 회담은 올해 내로 이뤄지기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 다만 트럼프 대통령의 임기가 약 2년 더 남아있는 만큼 트럼프 대통령이 계속 김 위원장과의 만남을 추진할 가능성은 남아있다. 일각에선 우크라이나 전쟁의 향방이 중대 변수로 꼽힌다.

시드니 사일러 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 선임 고문은 이날 팟캐스트에서 “김정은은 전략 외교 차원에서 핵보유국 지위를 공고히 하고 세계가 비핵화나 제재, 압박등을 잊도록 하려고 시도하고 있다”며 “그는 현재 트럼프를 만날 필요가 없고, 그 만남에서 가치를 느끼지 못한다”고 평가했다. 북한이 APEC 정상회의 직전 중국과 러시아에 고위 대표단을 파견한 것에 대해선 “아마 초청에 대한 거절 이유를 설명하고, (미·중·러 3자 회담에서) 북한의 입장이 어떻게 표명되기를 바라는지 명확히 전달하기 위해서였을 것”이라고 말했다.

사일러 선임 고문은 또한 김 위원장을 중국에 오도록 만드는 데 중국이나 러시아의 실질적 영향력이 한계가 있었다는 점, 김 위원장이 자기 역량의 일부를 강대국 사이의 협상 테이블에 올려놓는 일을 꺼린다는 점 등을 김 위원장 방중 무산 이유로 분석했다. 그는 미·중·러 3자 회담 공동성명에서 북한 문제가 명시적으로 거론되지 않은 것에 대해선 “중국과 러시아가 북한을 불쾌하게 하거나, 북한의 의지에 반해 협상 테이블로 복귀하도록 압박하는 것처럼 보일 수 있는 어떤 발언도 피하려고 노력하는 상황”이라고 진단했다.

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