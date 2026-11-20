사진=이지혜 SNS

가수 이지혜가 남편 문재완의 세무사 시험 합격 과정을 떠올리며 오랜 시간 포기하지 않고 도전한 그의 노력을 높이 평가했다.

이지혜는 19일 자신의 SNS에 수능 응원 메시지를 올리며 남편의 과거 수험 생활을 언급했다.

그는 “세 번인가 네 번 만에 붙은 세무사 시험. 얼마나 고생했는지 들을 때마다 안쓰럽기도 했는데 포기하지 않고 그 오랜 시간을 끝까지 해낸 것에 요즘엔 특히나 더더욱 대단하게 느껴진다”고 적었다.

이어 “수능날 날도 추운데 위급 재난문자에 국민 모두가 걱정하고 불안한 오늘. 그 누구도 억울하지 않을 결과를 기대하며 진심으로 응원한다”며 수험생들을 향한 격려를 전했다.

남편 문재완도 같은 날 자신의 SNS를 통해 과거 수험 생활을 돌아봤다. 그는 30대 중후반에 세무사 시험을 준비해 약 5년간 공부한 끝에 2013년 합격했다고 밝혔다.

문재완은 “5년간 저의 세계는 책상 하나였다”며 “돌이켜보면 그때가 제 인생에서 가장 치열하게, 제대로 공부했던 시기가 아니었나 싶다”고 회상했다.

이어 “떨어진 날 소리 죽여 울었던 기억도 난다”며 “공부에는 정해진 시기가 없고, 인생에는 수많은 기회가 있다는 것을 그때 배웠다”고 덧붙였다.

특히 최근 논란이 된 세무사 시험 AI 부정행위 사태에 대해서는 강한 분노를 드러냈다.

문재완은 “정말 분노가 치밀어 오른다”며 “누군가는 밤잠을 줄여가며 정직하게 노력하는데, 누군가는 편법으로 같은 결과를 얻으려 한다면 누가 노력의 가치를 믿겠냐”고 지적했다.

그러면서 “대한민국에서 교육 분야의 공정성과 신뢰만큼은 반드시 지켜야 한다고 생각한다”며 “AI 시대를 맞아 교육과 평가 시스템에 대한 근본적인 고민과 철저한 대비가 필요하다. 국가의 모든 힘을 다해 부정행위를 막아달라”고 강조했다.

마지막으로 문재완은 수험생들에게 따뜻한 응원의 메시지도 남겼다. 그는 “오늘의 수능 성적이 여러분의 인생을 결정하지 않는다. 원하는 결과를 얻지 못했다고 좌절할 필요도 없다”며 “남들보다 조금 늦어도 괜찮다. 중요한 것은 멈추지 않고 성장하는 것이라고 믿는다”고 전했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 출신 문재완과 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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