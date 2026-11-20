금요일인 20일은 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 경남 서부 내륙, 제주도는 흐리겠다.

지난 19일 오후 전남광주 무등산 장불재 일대에 올 겨울 첫눈이 내리고 있다. 뉴시스

북서쪽에서의 찬 공기 남하로 아침 기온이 영하권으로 낮아져 춥겠고, 전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.5도, 강릉·청주 -0.9도, 대전 -0.5도, 전주 0.3도, 제주 10.0도, 대구·부산 1.5도 등이다.

낮 최고기온은 서울 3도, 인천 2도, 수원 3도, 춘천 3도, 강릉 4도, 청주 4도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 11도 등으로 예상된다.

오전까지 충청권과 전라권, 제주도 등 지역에서는 눈이나 비가 내리겠다.

21일까지 비가 내리는 지역에서는 적게는 1㎜ 안팎에서 많게는 5~10㎜의 강수량을 기록하겠고, 눈이 내리는 곳에서도 적게는 1㎝ 안팎에서 많게는 8㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠다.

당분간 추운 날씨가 이어지는 가운데 도로에 살얼음이 어는 곳이 있겠고, 바다에는 풍랑과 강풍이 예상되니 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5~5.5ｍ, 서해 1.5~5.0ｍ, 남해 1.5~4.0ｍ로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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