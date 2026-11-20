웹사이트 개발에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’에서 지난달에 이어 또다시 치명적인 보안 취약점이 대거 발견됐다. 공격자가 원격으로 악성 코드를 실행할 수 있는 취약점 등이 포함돼 보안 우려가 커지고 있다. PHP 개발팀은 이용자들이 최신 보안 업데이트를 적용할 것을 권고했다.

19일 보안 업계에 따르면 PHP 개발팀은 이날 보안 취약점 17건에 대한 보안 조치 권고문과 보안 업데이트를 공개했다.

공개된 취약점 17건 중 7건은 공통취약점평가시스템(CVSS) 4.0 기준 10점 만점에 9.2점을 기록해 위험도가 가장 높은 ‘치명적’(Critical) 등급이었다. 나머지 4건은 위험도가 ‘높음’(High), 6건은 ‘보통’(Moderate)으로 분류됐다.

PHP는 웹사이트에서 이용자의 로그인이나 게시글 작성, 상품 결제 등의 요청을 서버가 처리하도록 하는 프로그램을 만드는 데 쓰이는 프로그래밍 언어다. 취약점이 악용되면 PHP가 실행되는 서버에서 악성 코드가 실행되거나 웹서비스가 침해될 수 있다.

이번에 공개된 취약점에는 공격자가 원격으로 임의의 코드를 실행할 수 있는 메모리 처리 오류와 세션 관리 취약점 등이 포함됐다.

대표적으로 ‘CVE-2026-129496’은 날짜와 시간 계산에 필요한 정보를 임시 저장하는 ‘시간대 캐시’에서 이미 해제된 메모리에 다시 접근하는 취약점이다. 이 같은 ‘메모리 해제 후 사용’(UAF) 오류는 특정 조건에서 원격 코드 실행을 가능하게 한다.

PHP 8.5 계열에서 발견된 ‘CVE-2026-129474’는 특정 상황에서 자동 실행되는 특수함수인

‘매직 메서드’(Magic Method)의 오류 발생 경로를 추적하는 과정에서 나타나는 UAF 취약점으로, 역시 원격 코드 실행에 악용될 수 있다.

이번에 공개된 취약점이 모두 일반적인 서버 설정에서 곧바로 악용되는 것은 아니다. PHP개발팀은 일부 치명적 취약점이 기본 설정이 아닌 특수한 운영 환경에서 발생한다고 설명했다.

PHP 개발팀은 취약점을 수정한 PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37, 8.2.36 버전을 공개하고 이용자들에게 최신 보안 업데이트 적용을 권고했다.

앞서 PHP에서는 지난달에도 원격 코드 실행이 가능한 치명적 취약점 2건(CVE-2026-109618·CVE-2026-109619)이 공개된 바 있다.

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