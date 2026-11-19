한국원자력환경공단은 한국공항보안과 방사선안전 분야 업무협약(MOA)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 공단의 방사선 관리역량을 활용해 국내 공항 X-ray 검색대의 방사선을 측정하고, 이에 따른 안전관리를 통해 국민의 안전을 확보하기 위해 마련됐다.

한국원자력환경공단 중저준위사업본부 이길남 본부장(왼쪽)과 한국공항보안 안전보안본부 이종명 본부장이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 공단 제공

양 기관은 이번 협약에 따라 ▲X-ray 검색대 방사선 측정서비스의 지속적인 시행과 확대 ▲측정 결과의 공유 및 안전관리 환류 ▲방사선안전 관련 기술·정보 교류 등에 상호 협력할 예정이다.

공단은 지난해 6월부터 10월까지 국내 10개 공항의 X-ray 검색대 146대를 대상으로 방사선 측정을 시행했다.

측정 결과, 검색대 운영에 따른 방사선 영향은 안전한 수준으로 공항 보안검색 직원과 이용객인 내·외국인의 방사선 안전을 확보했다.

이번 협약을 통해 지난해 거둔 성과를 바탕으로 공항 보안검색 분야의 방사선 안전성을 지속적으로 확인하고, 점검 대상 공항을 단계적으로 확대해나갈 계획이다.

또 공단은 측정 결과를 한국공항보안과 정기적으로 공유하고, 관련 기술과 정보를 지원해나갈 계획이다.

이진호 한국원자력환경공단 이사장은 “이번 협약은 공단의 방사선 관리역량이 국민 생활과 밀접한 공항의 안전 확보에 활용된 의미 있는 사례”라며, “한국공항보안과 긴밀히 협력해 국민이 안심할 수 있는 공항 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.

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