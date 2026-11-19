서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

이동진 청와대 성장경제비서관은 19일 청와대 유튜브 프로그램 ‘팩트방앗간’에 출연해, ‘1인당 국민소득 5만달러’ 달성에 대해 “임기 내 가능한 수준”이라고 말했다.

이 비서관은 이날 국제통화기금(IMF) 한국 연례협의와 관련, 정부의 ‘3·4·5 비전’(잠재성장률 3%, 수출 4강, 1인당 국민소득 5만 달러)를 설명하면서 “올해 1인당 GDP(국내총생산)가 아마 4만달러 중반대까지 갈 것 같다. 이 흐름이 유지가 된다면 5만 달러는 아마 임기 내에도 가능한 수준”이라고 했다.

이어 “세계 교역 4강, 올해 우리나라 수출이 어마어마하다. 지금 4위를 네덜란드와 경쟁하고 있다”면서 “이제 현실화가 됐다”고 밝혔다.

또 잠재성장률에 대해선 “3·4·5 목표 중에 가장 어려웠던 잠재성장률”이라며 “가파르게 떨어졌던 잠재성장률도 이제 (반전의) 기미가 보인다”고 했다.

특히 국제통화기금(IMF)이 한국의 중기적 잠재성장률을 2.5%로 전망한 것과 관련해 “성장 잠재력이 올라갔다는 말은 우리가 앞으로 지금보다 더 빨리 성장할 수 있다는 것”이라며 “굉장히 걱정스러운 상황이었는데 이제 반전을 이뤄냈다. 상당히 의미가 있다”고 했다.

그러면서 “우리나라의 대표적인 싱크탱크 KDI도 올해 3.8%, 내년에는 올해보다 더 높은 3.9%로 전망을 했다. 우리 경기가 내년이 더 좋아질 것이다, 이렇게 판단을 한 것”이라며 한국은행, 경제개발협력기구(OECD) 등의 향후 나올 전망도 비슷한 방향으로 제시될 것으로 기대했다.

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