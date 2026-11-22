감독관이 책상 사이를 돌며 수험생들이 벗어 놓은 안경을 하나하나 들여다봤다.

옷 단추에는 스티커가 붙었고 가방은 교실 밖 복도로 나갔다. 19일 오전 2027학년도 대학수학능력시험 1교시를 앞둔 전국 시험장 1312곳의 풍경이다. 세무사 시험 등에서 스마트안경과 초소형 카메라를 이용한 인공지능(AI) 부정행위가 잇따라 드러나자 정부가 수능을 이틀 앞두고 급히 내놓은 조치에 따른 것이다.

스마트안경 등을 이용한 시험 부정은 한국만의 일이 아니다. 대만에서는 지난 6월 국립대만대 의·치대 입학 전형 필기시험에서 부정행위를 한 수험생이 적발됐다. 타이베이 기온이 29도를 넘은 날 이 수험생은 “냉방이 춥다”며 모자 달린 옷을 뒤집어쓰고 있었다. 시험이 시작되자 그의 고개가 점점 내려갔다. 수상히 여긴 감독관이 다가가 그의 검은 테 안경에 손을 댔다. 안경테가 뜨거웠다. 문제를 비추면 답과 풀이 과정을 띄워 주는 스마트안경이었다. 대학은 해당 과목을 0점 처리했다. 생성형 AI로 과제와 비대면 평가를 믿기 어려워지자 일부는 감독관이 지켜보는 필기시험으로 돌아가고 있다. 그 시험장마저 안경과 단추 속 카메라에 뚫리면서 시험을 어떻게 지킬지가 각국의 숙제로 떠올랐다.

◆105년 만에 감독관 부른 스탠퍼드

최근 시험에서 AI 활용은 흔한 일이 됐다. 영국 고등교육정책연구소가 올해 3월 발표한 조사에서 학부생 94%는 평가 과제에 생성형 AI를 쓴다고 답했다. 일간 가디언은 지난해 6월 대학 131곳의 자료를 분석한 결과 AI 부정행위 적발이 2022∼2023학년도 학생 1000명당 1.6건에서 이듬해 5.1건으로 뛰었다고 보도했다.

AI가 쓴 글을 가려낸다는 탐지 프로그램도 미덥지 않다. 미국 스탠퍼드대 연구진은 2023년 학술지 패턴스에 실은 논문에서 탐지기 7종이 비영어권 학생의 토플 에세이 61%를 ‘AI 작성’으로 잘못 판정했다고 밝혔다. 올해 1월 미국 뉴욕주 법원은 탐지기 판정을 근거로 신입생을 징계한 아델파이대의 처분을 무효로 했다. 영국 레딩대 연구팀이 2024년 학술지 플로스원에 게재한 실험에서는 실제 학부 시험에 몰래 제출한 챗GPT 답안의 94%가 걸러지지 않았고 83.4%는 학생 답안보다 높은 점수를 받았다.

미국 대학들은 답을 ‘사람’에서 찾았다. 미국 스탠퍼드대에는 105년 동안 시험 감독관이 없었다. 1921년 학생들이 만든 명예규율 때문이다.

이 전통은 올해 9월 끝났다.

학교 신문 스탠퍼드데일리는 교수평의회가 4월 만장일치로 대면 시험 감독을 허용했다고 보도했다. 규율 위반은 2018∼2019학년도 136건에서 코로나19로 원격수업과 시험이 치러진 2020∼2021학년도 393건으로 해마다 늘었다.

다른 대학도 사정은 비슷하다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난해 5월 미국 대학가에서 손글씨 시험 답안지인 ‘블루북’ 판매가 급증해 UC버클리에서는 2년 새 80% 늘었다고 전했다. AP통신은 올해 3월 뉴욕대와 펜실베이니아대 등이 구술시험을 확대하고 있다고 보도했다.

규제 당국도 감독 평가를 주문하고 나섰다. 잉글랜드 대학 규제기관인 학생청(OfS)은 지난 11일 보고서에서 “AI로 해당 지식이나 기술 없이 통과할 수 있게 된 평가는 교체돼야 한다”고 밝혔다. 대안으로는 대면 필기시험과 발표, 구술시험, 실기를 꼽았다. 호주 시드니대는 지난해부터 감독 아래 치르는 시험과 AI 사용을 전제로 한 과제를 나눠 운영한다.

서울 시내 한 마트에 인공지능(AI) 스마트안경이 진열돼 있다. 이재문 기자

◆금속탐지기 들인 대만, 챗봇 끈 중국

문제는 사람의 감독도 안전하지 않다는 점이다. 관심 있게 본다 해도 다 걸러지지 않기 때문이다. 대만 공영방송 PTS에 따르면 7월 대입 분과시험에서도 스마트안경을 쓴 수험생이 금속탐지기에 적발됐다.

대학입학시험센터가 올해 처음 도입한 장비였다. 센터는 이 수험생의 응시자격을 모두 취소했다. 내년부터는 스마트안경을 쓰지 않고 갖고만 있어도 해당 과목 점수를 인정하지 않기로 했다.

로이터통신은 2024년 6월 튀르키예 대입시험에서 셔츠 단추에 카메라를, 신발 밑창에 통신 장비를 숨긴 수험생이 구속됐다고 보도했다. 영국 고등교육 전문지 타임스고등교육(THE)은 올해 9월 뉴질랜드 오클랜드대가 미리 금지를 알렸는데도 스마트안경을 끼고 시험을 본 학생을 징계했다고 전했다. 그래서 중국은 AI 기능 자체를 껐다. 미국 경제지 포천은 지난해 6월 대입시험 가오카오 기간에 알리바바와 텐센트 등의 AI 챗봇이 사진을 인식해 문제를 풀어주는 기능을 일제히 중단했다고 보도했다.

올해도 마찬가지였다. 중국 교육부는 올해 6월 스마트안경은 쓰지 않아도 시험장에 들고 오면 부정행위로 본다고 경고했다.

그래도 구멍은 남는다. 호주 디킨대 연구진은 올해 4월 THE에 일반 안경과 구분되지 않는 기기는 금지해도 지켜지는지 확인할 길이 없다며 웨어러블(착용형) AI에는 “방어 수단이 없다”고 말했다.

◆“AI도 못 푸는 문제 내면 될까”

막을 수 없다면 AI도 풀기 어려운 문제를 내면 되지 않을까.

수치는 그렇지 않다고 답한다. 연구자들이 최고 난도 문항을 모아 만든 벤치마크 ‘인류의 마지막 시험’에서 AI 최고 점수는 미국 연구기관 에포크AI 집계 기준 2024년 12월 8.0%에서 올해 9월 54.8%로 올랐다. 난도로 AI를 따돌리는 전략의 수명이 2년을 넘기지 못한 셈이다.

문제의 난도가 아니라 평가의 구조를 바꿔야 한다는 주장이 힘을 얻는다.

THE에 따르면 디킨대와 시드니대 연구진은 지난해 논문에서 ‘AI 사용 금지’ 같은 문구는 실제로 강제할 수단이 없어 “통제와 안전에 대한 위험한 환상”을 만든다고 지적했다. 대안으로는 감독 아래 쓰는 글과 무작위 질문을 던지는 구술시험 등을 제시했다.

사진=신화연합뉴스

구술시험에도 공정성 논란이 따른다. 호주 서던퀸즐랜드대 니콜 브라운리 강사는 올해 8월 학술 매체 더컨버세이션 기고에서 불안이 큰 학생과 모국어가 아닌 언어로 답해야 하는 학생은 내용을 알아도 불리하다며 구술시험이 배움이 아니라 “자신감을 재는 시험이 될 수 있다”고 경고했다.

정반대 길을 택한 나라도 있다. 덴마크 교육부는 지난해 8월 고교 졸업시험 영어 구술시험 준비시간에 생성형 AI 사용을 허용하는 시범사업을 발표했다. AI로 준비하되 답은 사람이 직접 말로 하게 한 것이다. 에스토니아 교육연구부는 지난해 9월 고교생 2만명에게 AI 도구를 무료로 주는 국가 프로그램을 시작했다.

AI 논쟁은 공부의 의미로까지 번지고 있다. 최근 국내에 ‘공부의 종말’로 번역된 책에서 프랑스의 의사 출신 기업가 로랑 알렉상드르와 대학교수 올리비에 바보는 AI라는 ‘공짜 지능’이 학위의 가치를 무너뜨렸다며 대학이 스스로 탈바꿈하지 않으면 사라질 것이라고 주장했다. 반면 미국 버지니아대의 인지심리학자 대니얼 윌링햄 교수는 올해 8월 뉴스레터에서 “학생은 이미 잘할 줄 아는 일에만 AI를 써야 한다”며 기초학습이 더 중요해졌다고 강조했다.

AI 부정행위에 대한 우려가 부풀려졌다는 지적도 있다. 미국 UC샌디에이고의 트리샤 버트럼 갤런트 학문윤리실장은 8월 공영라디오 NPR 인터뷰에서 “부정행위가 유행병처럼 번졌다는 통계는 없다”며 “학생들의 AI 오용은 대체로 예전의 표절을 대신한 정도”라고 진단했다. 다만 그 역시 해법으로는 “보안이 확보된 평가”를 꼽았다.

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